HaberTürk yazarı Par: HES kodu restoranda okutulduğu anda uygulama üzerinde 45 dakikalık sayaç başlaması gibi bir yöntem geliştirilebilir mi acaba?

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, restoran ve kafelerde müşterilerin 45 dakika süreyle ve HES koduna göre alınmasının doğru bir karar olduğunu savundu. Par, "HES kodu restoranda okutulduğu anda uygulama üzerinde 45 dakikalık sayaç başlaması gibi bir yöntem geliştirilebilir mi acaba?" düşüncesini dile getirdi.

Par yazısında, "45 dakika kuralına en çok işletmelerin sahip çıkması lazım. Saat başı yeni müşteri alacaklar bu sayede. Tek yapmaları gereken mutfak ekibini güçlendirerek servisi hızlandırmak. Salgın alıp başını gitmiş, aylarca kapalı kalmışsınız. Şimdi herkesin iyiliği için olan bir kurala burun kıvırıyorsunuz. Neymiş efendim ‘ortam ve zevk’ satıyorlarmış. Hay sizin zevkinize diyeceğim ama aklı başında, sorumluluk sahibi esnafımıza ayıp olacak. Salgınla mücadele ederken herkesin zevkinden sefasından ödün vermesi gerekiyor. Elbette esnafımızı mağdur etmeyelim, bir an önce açılsınlar ama kurallara da uysunlar. Bu arada süresi dolduğu halde kalkmayan müşteriye 'Gidin' demeye çekinebilirler. Buna da bir çözüm bulmak lazım. HES kodu restoranda okutulduğu anda uygulama üzerinde sayaç başlaması gibi bir yöntem geliştirilebilir mi acaba? Böylelikle uyarıldığı halde kalkmayan müşteri yüzünden işletmecilere ceza kesilmesi de engellenmiş olur." ifadesini kullandı.