HaberTürk yazarı Par: Gizli tanık ifadesi üzerinden HDP'ye partiye kapatma davası açılırsa bu operasyonun inandırıcılığı iyiden iyiye aşınır

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, "Gizli tanık ifadesi üzerinden HDP'ye partiye kapatma davası açılırsa bu operasyonun inandırıcılığı iyiden iyiye aşınır" görüşünü savundu.

Par bugünkü yazısında, "Dün Sözcü’de İsmail Saymaz’ın yazdığına göre HDP’li siyasetçilere karşı yürütülen Kobani soruşturmasında gizli bir tanığın ifadelerine başvurulmuş. Gizli tanık halkı sokağa çağırma çağrısının Kandil’in talimatıyla yapıldığını söylemiş. Saymaz, şu anki eş başkan Pervin Buldan da dahil olmak üzere Meclis’teki 7 HDP’li vekil hakkında fezleke düzenlendiğini hatırlatarak 'Bu sefer HDP’nin kapatılması gündeme getirilebilir' diyor." düşüncesini dile getirdi.

Par, "Gizli tanık ifadeleriyle alınan kararların son dönem yargı tarihimiz içinde son derece yıpranmış ve itibarsız bir yeri var. Akla kumpas davalarını ve FETÖ’nün kurduğu tezgâhları getiriyor. HDP’nin Kandil’in talimatıyla sokak çağrısı yapıp yapmadığı elbette incelenmeli fakat, daha önce aynı suçtan beraat eden Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen’in yeniden tutuklanması adalet duygusunu zedeledi. Şimdi bir de gizli tanık ifadesi üzerinden partiye kapatma davası açılırsa kamuoyu nezdinde bu operasyonun inandırıcılığı iyiden iyiye aşınır." ifadesini kullandı.