HaberTürk yazarı Par'dan "MİT’ten CIA’ye Enver Altaylı’nın olağanüstü maceraları' temalı bir kitap var mı piyasada?" diyen Ahmet Hakan'a program önerisi

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, "MİT’ten CIA’ye Enver Altaylı’nın olağanüstü maceraları' temalı bir kitap var mı piyasada?” diye soran Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a 32. Gün'ün arşivindeki Enver Altaylı videosunu önerdi.

Par, "ODA TV de kendisi için detaylı bir okuma listesi hazırlamış. Bense direkt Enver Altaylı’yı dinleyeceği bir program önereceğim. Youtube’da '32. Gün Arşivi' adında bir hesap var. Mehmet Ali Birand’ın efsane programlarını yeniden yüklüyorlar. Hem de bugünün sıcak gündemine paralel içerikler seçerek. İşte oraya iki gün önce bir buçuk saat süren önemli bir röportaj yüklediler. Yıl 1999. Program konuğu şu anda FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski MİT mensubu Enver Altaylı. Karşısında rahmetli Birand, Soner Yalçın ve neredeyse çocuk yaştaki Cüneyt Özdemir… Üçü de Enver Altaylı’yı soru yağmuruna tutuyorlar. CIA’den girip, Alman istihbaratı ile bağlantısından çıkıyorlar. Ruzi Nazar ile ilişkisini ve başta Azerbaycan olmak üzere Türki Cumhuriyetler’de karıştığı olayları da soruyorlar elbette…" ifadesini kullandı.

Par yazısında, "Program yayınlandığı tarihte izlemiş olsanız bile bugünün penceresinden, FETÖ iddialarını da göz önünde bulundurarak tekrar bakınca çok ilginç detaylar yakalayabilirsiniz." düşüncesini dile getirdi.