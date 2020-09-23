HaberTürk yazarı Par'dan “Kimse toplum yargıçlığına soyunmasın” diyen Adalet Bakanı'na: Önce yargıya güveni tazeleyin Abdulhamit Bey

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün “Kimse toplum yargıçlığına soyunmasın” açıklamasına tepki gösterdi. Par, "Önce yargıya güveni tazeleyin Abdülhamit Bey" düşüncesini dile getirdi.

Par, "Bu çağrınız elbette özünde doğru, iyi, güzel ama bu atmosferin oluşmasının sorumlusu toplum mu ki bize kızıyorsunuz Abdülhamit Bey? Tutukluluk süreleri uzatıldıkça uzatılıp siyasi cezalara dönüşmediğinde... FETÖ borsası iddiaları akıllara bile gelmediğinde... Sahte delillerle, kumpaslarla masum insanlar yıllarca hapis yatmadığında... Toplum vicdanını yaralayan kararlara imza atılmadığında... İnsanlar mahkemeye başvurduğunda adaletin yerini bulacağına inandığında... Yargıya güven tesis edildiğinde... Yani kısacası sizin de dediğiniz gibi adalet, bağımsız ve tarafsız mahkemelerde gerçekten tecelli ettiğinde kimse toplum yargıçlığına soyunmaz." ifadesini kullandı.

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TIKLAYIN | Bakan Gül: Kimse toplum yargıçlığına soyunmasın; adaletin tecelli edeceği tek yer mahkemelerdir