HaberTürk yazarı Par: Cumhurbaşkanlığı, Volkswagen markalı makam araçlarının değiştirilmesi için bakanlıklara uyarıda bulunmuş

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, "Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in Türkiye'de fabrika kurmaktan vazgeçmesine karşılık Cumhurbaşkanlığı, birçok kamu kurumunda makam arabası olarak kullanılan başta Passat modeli olmak üzere Volkswagen markalı araçların değiştirilmesi için bakanlıklara uyarıda bulunmuş." ifadesini kullandı.

Par yazısında, "Euronews’in Mayıs 2019’da yaptığı bir habere göre Türkiye'de kamuda halen 115 bin makam aracı bulunuyor. Pandeminin ortaya çıkardığı durgunluk ekonomide dar boğaz yaratırken kamu harcamaları her zamankinden fazla göze batıyor. Lüks makam araçları bunun en sembolik parçalarından biri… Hatırlarsanız geçen yerel seçimlerden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti kurmayları ve belediye başkanları da dahil olmak üzere herkesin çakarlı araç kullanımına son vermesini ve bunun denetlenmesini istemişti.Hazır makam araçlarının markaları değişecekken çok daha mütevazı modeller seçilmeli ve araç sayısı azaltılarak tasarruf yoluna gidilmeli. Halk dardayken, hayat pahalılığı alıp başını gitmişken devlet de her türlü lüksten vazgeçmeyi bilmeli…" düşüncesini dile getirdi.