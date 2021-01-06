HaberTürk yazarı Par: Cumhurbaşkanı’nın Melih Bulu’yu tercih etmesinde parti kariyerinin etkili olmadığını düşünmek saflık olur

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, AKP’den belediye başkan ve milletvekili aday adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörü olmasına ilişkin olarak, “Cumhurbaşkanı’nın Melih Bulu’yu tercih etmesinde parti kariyerinin etkili olmadığını düşünmek saflık olur. Keşke rektör atamalarına siyaset hiç bulaştırılmasa” yorumunu yaptı.

Par yazısında, “Bir Boğaziçili olarak üniversitedeki tepkileri anlıyorum. Boğaziçi’nin başarısının altında yıllardır ödün vermedikleri bazı akademik kriterler yatıyor. Bütün eğitiminizi Boğaziçi’nde almış olsanız bile bilirsiniz ki eğer doktoranızı ya da en azından post-doktoranızı Batı’nın saygın üniversitelerinden birinde yapmadıysanız burada hoca olamazsınız. Bu, eğitimin kalitesini yukarıda tutmak amacıyla benimsenmiş bir gelenektir." değerlendirmesini yaptı.

Par, "Ayrıca bunca saygın akademisyenin görev yaptığı bir üniversiteye dışarıdan rektör atanmasına tepki gösterilmesi de son derece normal. Kaldı ki Melih Bulu’nun daha önce rektörlük yaptığı üniversiteler Boğaziçi standardında kurumlar değil. Ayrıca hakkındaki intihal iddialarını da tatmin edici bir biçimde yanıtladığı söylenemez. Prof. Bulu’ya yönelik tepkinin arkasında aynı zamanda 2015 yılında AK Parti’den aday adayı olması ve 2009 öncesinde AK Parti’de yerel çapta siyaset yapmış olması yatıyor. Aynı siyasi kariyeri CHP’de gerçekleştirmiş olsaydı bu protesto dalgası belki daha cılız kalacaktı. Öte yandan Cumhurbaşkanı’nın Bulu’yu tercih etmesinde parti kariyerinin etkili olmadığını düşünmek de saflık olur. Keşke rektör atamalarına siyaset hiç bulaştırılmasa." ifadesini kullandı.

"Bir de tabii beyin göçü meselesi var ki belki de en önemli husus bu. Bugün gıpta ile baktığımız, başarılarıyla övündüğümüz Aziz Sancar, Uğur Şahin, Özlem Türeci gibi isimler Türkiye’de değil de Batılı üniversitelerde görev yapmayı tercih ediyorsa bunun arkasındaki nedenleri iyi okumalı, Boğaziçi gibi Türkiye’nin en başarılı üniversitesinin hocalarını mutsuz, huzursuz edecek bir atmosfer yaratmaktan kaçınmalıyız."

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