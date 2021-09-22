HaberTürk yazarı Par: Çoğunluğun umurunda değil güçlendirilmiş parlamenter sistem falan, muhalefetteki 6 parti ortak bir ekonomik program için toplansa daha iyi olmaz mı?

HaberTürk yazarı Kübra Par, "Güçlendirilmiş parlamenter sistem" vaadiyle seçmene gitmeye hazırlanan muhalefet partilerinin temsilcileri, bu konuda ortak metin oluşturmak için toplantı yapmasına ilişkin olarak "Televizyondaki programlarda ne zaman sistem değişikliği konusunu açsak reyting dibe vuruyor. Halkın büyük çoğunluğunun umurunda değil güçlendirilmiş parlamenter sistem falan. Muhalefetteki 6 parti asıl ortak bir ekonomik program açıklamak için toplansa, insanların geçim derdini çözecek, refah düzeyini artıracak, takvimi belli somut öneriler sunsalar daha iyi olmaz mı?" dedi.

Par, ayrıca ortak bir model çıkartılması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Asıl mesele geçiş sürecini nasıl yönetecekleri konusundaki muamma... Velev ki anlaştılar; 6 parti kameraların karşısına geçip 'Bize 2 yıllık geçici bir hükümet için oy verin, sonra tekrar seçime gideceğiz' mi diyecekler?

Yıllardır iktidar değişikliği bekleyen muhalif seçmen tam kazanmışken tekrar seçime gitmekten hoşnut olacak mı? Parlamenter sisteme dönülürse AK Parti’nin tekrar birinci parti olup Başbakan çıkarması ihtimalini kendi tabanlarına nasıl anlatacaklar? Şimdiki sistemin yetkilerini kullanmayacaklarını iddia ediyorlar. Peki o 2 yıl boyunca nasıl yönetecekler ülkeyi? Hangi yetkiyi kullanıp hangisini askıya alacaklar? Geçiş süreci boyunca devlet işleyişinde ve bürokraside istikrarsızlık yaşanmasının önüne nasıl geçecekler?"

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