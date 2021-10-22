HaberTürk yazarı Par: CHP’nin Türkiye siyasetinde birinci parti olması çok zor

HaberTürk yazarı Kübra Par, güvenilir kamuoyu araştırılmalarına göre CHP'nin oy oranında dikkata değer bir artış olmadığını söyleyerek, "CHP’nin eski katı laiklik anlayışını terk etmesi için en çok Kemal Bey uğraştı. Çok da iyi yaptı ancak bu muhafazakârların sandık davranışını değiştirmeye yetmedi. Kılıçdaroğlu giderek daha etkili bir siyaset yürütüyor, yaptığı çıkışlarla gündem belirliyor, lider algısı güçleniyor ama oyları dişe dokunur oranda yükselmiyor. İster Türkiye sosyolojisi deyin, ister yıllara yayılan imajı, CHP’nin Türkiye siyasetinde birinci parti olması çok zor" ifadelerini kullandı.

Par, yazısına şöyle devam etti:

"'İmkânsız' demiyorum ama bunun için Kılıçdaroğlu’nun 'Kazandık geliyoruz' psikolojisini bir kenara bırakıp ekonomiyi nasıl toparlayacağını, istihdam yaratacak büyük projelerinin neler olacağını, S-400’den PYD’ye, Doğu Akdeniz’den Libya’ya dış politikada hangi çizgide duracağını, milli savunma teknolojilerine ne kadar yatırım yapacağını anlatması ve bütünlüklü bir strateji izlemesi gerekiyor.

Tabii bir de son yaptığı bürokrat çıkışı gibi muhafazakâr kararsızları endişeye sevk edecek adımlardan uzak durması…"

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