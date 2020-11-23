HaberTürk yazarı Par: Bu seferlik Cumhur İttifakı’nın aracı devrilmedi belki ama bir sarsıntı yaşandığı kesin

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, “MHP özellikle Arınç’ın Demirtaş’a ilişkin sözlerinden rahatsız oldu ve bunu ittifak ortağına açık biçimde iletti. Öte yandan Devlet Bahçeli’nin Alaattin Çakıcı’ya verdiği desteğin Cumhurbaşkanı’nı olmasa bile etrafındaki isimleri huzursuz ettiği sır değil.Bu seferlik Cumhur İttifakı’nın aracı devrilmedi belki ama bir sarsıntı yaşandığı kesin.” görüşünü savundu.

Par, "Erdoğan dünkü açıklamalarıyla bu sarsıntıyı durdurdu. AK Parti’nin MHP ile ittifakı yakın zamanda bozacağını düşünenler hem Erdoğan’ı hiç tanımıyor hem de Cumhur İttifakı’nın ülkede sosyolojik bir değişim yarattığını, milliyetçi-Batı karşıtı dalganın ciddi oranda alıcı bulduğunu unutuyor. Reform yapılacaksa, Erdoğan bunu MHP’ye rağmen değil, Bahçeli’yi de ikna ve teşvik ederek yapacaktır. Reformun sınırlarını da şüphesiz Bahçeli belirleyecektir." düşüncesini dile getirdi

Par yazısında, "Son 7 yılda oluşan paradigmanın 7 günde değişeceğini, birdenbire çok özgür, çok demokratik bir ülkeye dönüşeceğimizi düşünmek saflık olur. Bu arada Arınç’ın daha önceki birkaç çıkışı daha kriz yaratmış ama durum idare edilmişti. Bu sefer Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu’ndaki görevine son verilirse hiç kimse için sürpriz olmayacak." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Erdoğan, AKP kurucularından, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın "Kavala'nın tutuklu kalmasına hayret ediyorum, Demirtaş'ın tahliyesi olabilir; delil uyduramazsınız, çocuk bile yazmaz bu iddianameleri!" açıklamalarına göndermede bulunarak, "Reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz" tepkisini gösterdi.

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TIKLAYIN | Erdoğan'dan Bülent Arınç'a tepki: Reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz