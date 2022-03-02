HaberTürk yazarı Par: Batı’nın Erdoğan’ın sözlerini dikkate alıp adım atması durumunda yeni bir dönemin başlangıcı olabilir

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ukrayna’nın AB üyeliği konusunda gösterdiğiniz hassasiyeti Türkiye için de gösterin. Yoksa Türkiye'ye de birileri savaş açıp saldırdığı zaman mı Türkiye'yi gündeme alacaksınız?” açıklamasına ilişkin olarak, "Lafa doğrudan gireceğim; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün Avrupa’ya yaptığı bu çağrı dış politika tarihimize geçecek önemde bir açıklamaydı. Batı’nın Erdoğan’ın sözlerini dikkate alıp adım atması durumunda ise yeni bir dönemin başlangıcı olabilir." yorumunu yaptı.

Par yazısında, "Rusya’nın Ukrayna topraklarına başlattığı saldırının bölgesel ve küresel düzende önemli değişikliklere neden olacağı artık aşikâr. Rusya’nın NATO’nun Doğu kanadının güçlendirilmesine karşı başlattığı savaş, bizi bir kez daha Soğuk Savaş günlerine götürecek gibi görünüyor. Almanya’nın 2022 savunma bütçesini 100 Milyar Euro’ya çıkarma kararı, gelecek dönemin çok farklı olacağının habercisi. İşte bu noktada Türkiye’nin alacağı pozisyon son derece kritik. 2016’da ABD destekli olduğu düşünülen başarısız darbe girişimi sonrası Türkiye ve Rusya arasında stratejik bir yakınlaşma oldu. ABD’nin Türkiye’ye Patriot satmaması, Suriye’de PYD’ye verdiği destek ve FETÖ konusundaki taleplerin olumsuz dönmesi bu yakınlaşmayı besleyen ana unsurlardı." düşüncesini dile getirdi.