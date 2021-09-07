HaberTürk yazarı Par: Babacan AK Parti’nin devamı gibi görünmeme meselesini kafasında öylesine büyüttü ki ortaya liberal bir Yeşiller partisi çıkardı

HaberTürk yazarı Kübra Par, DEVA Partisi Ali Babacan'ın T24 yazarı Murat Sabuncu'ya ve HaberTürk yazarı Nihal Bengisu Karaca'ya yaptığı açıklamaları hatırlatarak, "Partinin kuruluş sürecinden itibaren bu beklentiyi karşılayan bir performans ortaya koyamadığı gibi potansiyelini de kendi elleriyle eriterek yüzde 1 civarına düşürdü. Bana göre bunun nedeni çok net, Babacan AK Parti’nin devamı gibi görünmeme meselesini kafasında öylesine büyüttü ki ortaya liberal bir Yeşiller partisi çıkardı" dedi.

"Çizdiği çerçevedeki ‘elegant’ siyaset ve iletişim stratejisi yüksek eğitimli kesim için sempatik görünse de Türkiye sosyolojisinde karşılık bulamadı, kitleleri peşinden sürükleyecek bir etki yaratmadı" diyen Par, şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde Babacan’ın dümeni kıracağı yöne dair işaretler görüyoruz. Saha çalışmalarına AK Parti’nin kalesi olarak görünen İstanbul Sultanbeyli’den başlaması ve 30 Ağustos tartışmalarına ilişkin, “Neredeyse her milli bayramımızda Türkiye’nin dindar insanları adeta bir sınava çekiliyor. Milli günlerimiz üzerinden bu ülkenin dindar vatandaşlarına göndermeler yapılmasına izin vermeyiz” sözleri tesadüf değil.

Eğer ki bundan sonra Twitter’da müzmin muhalif kesimden gelen eleştirilere fazla aldırmadan, dindar görünmekten korkmadan ve esas rakibinin Tayyip Erdoğan gibi çok güçlü bir figür olduğunu unutmadan hareket ederse AK Parti’ye oy vermekte kararsız olan seçmeni kendisine çekebilir.

Ama dediğim gibi öncelikle siyaset yaptığı ülkenin İsviçre olmadığını kabullenmesi gerekiyor."

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