HaberTürk yazarı Par: AK Parti önümüzdeki süreçte benimsediği siyasi söylemle sağ seçmeni Millet İttifakı’ndan koparmayı deneyecek

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, "AK Parti önümüzdeki süreçte benimsediği siyasi söylemle sağ seçmeni Millet İttifakı’ndan koparmayı deneyecek." görüşünü savundu.

Par yazısında, "Fikri Sağlar, Sözcü’nün Ayasofya manşeti, İlker Başbuğ’un açıklamaları, Kaftancıoğlu’na DHKPC üyeliği suçlaması ve son olarak ‘sözde Cumhurbaşkanı’ tartışması... Son 2 haftada yaşananları alt alta topladığımızda şunu rahatlıkla ifade edebiliriz ki AK Parti önümüzdeki süreçte hem CHP’ye karşı çok sert bir tutum göstererek hem de terörle mücadele, milli-manevi değerler ve milli dış politika eksenine oturtulan bir siyasi söylem benimseyerek sağ seçmeni Millet İttifakı’ndan koparmayı deneyecek. MHP'nin HDP'nin kapatılması konusundaki ısrarı ve İyi Parti'nin bu ay sonunda açıklayacağı parlamenter sisteme dönüş yol haritası bu denkleme yeni boyutlar kazandırabilir. Siyasette 24 saat gerçekten de çok uzun..." ifadesini kullandı.