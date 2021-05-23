HaberTürk yazarı Par: Aile Bakanı’nın acilen bir iletişim danışmanına ihtiyacı var

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, “Atanalı daha 2 ay olmadan üst üste gaflar yapıyor yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık. Önce geçmiş tweet'leri çıktı ortaya, sonra 23 Nisan’da makamında konuk ettiği çocuğu ramazan gerekçesiyle eli boş çevirmesi ve koruma altında olduğunu ifşa etmesi eleştirildi." değerlendirmesini yaptı. Par, "Aile Bakanı’nın acilen bir iletişim danışmanına ihtiyacı var" düşüncesini dile getirdi.

Par yazısında, "Dün de Meclis Araştırma Komisyonu’nda yaptığı bir konuşmada pandemi döneminde kadına şiddet olaylarındaki artışın 'tolere edilebilir' düzeyde olduğunu söylediği çıktı ortaya. Aslında niyet iyi, salgın günlerinde eve kapanma nedeniyle kadına şiddetin artıp artmadığı araştırılmış, onun sonuçları üzerine bir konuşma yapıyor belli ki. Aylar arasında kıyaslama yaparken de Nisan ve Mayıs 2020’de yılbaşına kıyasla 'tolere edilebilir oranda' arttığına dair bir ifade kullanıyor. Oysaki kadına şiddetin en küçük bir oranı dahi tolere edilemez. Tolerasyon ile kadına şiddet yan yana dahi gelemez! Hadi kendisi sözünün buraya gideceğini fark edemedi diyelim, danışmanları o anda neden uyarmadı?" ifadesini kullandı.

Par şunları kaydetti:

"Dün bütün gün tepki gelince akşam sosyal medya hesabından bir açıklama yapmış.



"Konuşmamın anlamı bağlamı içinde gayet iyi anlaşılmıştır. Bu itirazın, sunumun üzerinden iki gün geçtikten sonra bu şekilde cımbızlanarak gündem yapılıyor olması bunun bir algı operasyonu olduğunu apaçık ortaya koymaktadır" diyor.

Keşke sadece "Cımbızlandı" demekle kalmayıp "Şiddet söz konusuyken tolere edilebilir artış demem pek doğru olmadı, sehven söyledim" deseydi. İlk hataları görmezden gelinse de bu hızla pot kırmaya devam ederse siyasi kariyeri tehlikeye girer, kendisine acilen tecrübeli bir iletişim danışmanı atamalı."