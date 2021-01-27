HaberTürk yazarı Öztürk: Ya o beş yıldızlı otelde kayak yaptırmayacaksınız ya bu küçük esnafın derdine derman bulacaksınız

HaberTürk gazetesi yazarı Kemal Öztürk, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında restoran ve kafelerin kapalı olmasına karşın, kayak merkezlerinde sosyal mesafesiz partilerin görüntülerinin geldiğini belirterek, “Ya o beş yıldızlı otelde kayak yaptırmayacaksınız ya bu küçük esnafın derdine derman bulacaksınız” düşüncesini dile getirdi.

Öztürk yazısında, “Türkiye’de sağlık alanında herkese eşit hizmet götüren bir sistemin olması büyük nimet. Kim hastalansa devlet ona ücretsiz baktı, ilaç verdi. Şimdi herkesi sırasıyla ücretsiz aşılayacak. Ancak kayak merkezlerinde, binlerce insanın beş yıldızlı otellerde tatil yaptığı bir görüntüyü izleyen şehirdeki küçük lokanta sahibi soruyor, ,'bu adalet mi şimdi?' Aynı soruyu on binlerce küçük esnaf öfkeyle sordu dünden beri. Bir ülkede adaletin olup olmadığı kanunlara bakılarak anlaşılmaz. Adaletin varlığı sokakta, insanların yaşamına bakılarak test edilir." görüşünü savundu.

Öztürk, "Ya o beş yıldızlı otelde kayak yaptırmayacaksınız ya bu küçük esnafın derdine derman bulacaksınız. İnsanların sokakta istediği adaleti budur.Tüm dünyada yaşanan kaos adaletsizlikleri arttırırken, isyan duygularını da kabartıyor. Hepimiz fakirleşirken, neden dünyada sadece on kişinin bu Pandemide zenginleştiğini izah edemiyor kimse. İzah edilemeyen her haksızlık, isyan ateşine atılmış bir odundur." ifadesini kullandı.