HaberTürk yazarı Nagehan Alçı: Hükümet yok yere finansal kriz yarattı; enflasyonu kendi başına kendisi bela etti

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Türkiye'de faiz indirimlerinin sonrasında başlayan yüksek enflasyona ilişkin olarak "Hükümet kendi kendine -yok yere- bir finansal kriz yarattı. Enflasyon canavarının hortladığı bir süreci hükümet kendi başına bizzat kendisi bela etti" diye yazdı.

Kur korumalı mevduat hesabının 1 yıl süreyle uygulanmasının "hata" olduğuna dikkat çeken Alçı "Ya Türkiye'nin bütçesi bu şekilde fakirden zengine transfer edilecek ya da bol bol para basılarak ödenecek KKM ücretleri sebebiyle enflasyon daha da coşacak." dedi.

Türkiye'nin cari açık vermeye devam ettiğini ve hükümetin faiz indirimiyle, cari fazla verme hedefini hatırlatan Alçı şöyle dedi:

"Madem toplum olarak yüksek kur/yüksek enflasyon acı reçetesini içmek zorunda kaldık e o zaman cari fazla veren ekonomi nerede?

Zaten enflasyon belasını yaşıyorken bari dolar kuru cari fazla vereceğimiz seviyeye göre ayarlanıp sonra bugünkü yöntemlerle "sabitlense" daha iyi olmaz mıydı?

İhracatı ithalatından fazla olan, acı çekerek de olsa her ay cari fazla veren bir finansal yapımız olsaydı o zaman en azından elimizde övünebileceğimiz bir olgu olurdu. O zaman bu modele Çin'den ilhamla Türk ekonomi modeli de diyebilirdik. Hükümetin 'Biz tükettiğimizden daha fazla üreten bir ülkeyiz artık' diye güçlü bir sloganı olurdu.

Şimdi bu mümkün değil çünkü Türkiye ürettiğinden daha fazla tüketmeye ve her ay döviz açığı vermeye devam ediyor.

Madem hükümet dövizi baskılama politikasına geri dönecek ve KKM aracılığıyla da fiilen yüksek faiz verecekti, e o zaman Naci Ağbal neden TCMB'den gönderildi?"

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