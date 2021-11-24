HaberTürk yazarı Kübra Par: Yeni ekonomik model en geç 1 yıl içinde sonuç vermezse büyük ihtimalle AK Parti sandıktan yenilgiyle çıkacaktır

HaberTürk yazarı Kübra Par, döviz kurundaki yükselişe ve ekonomik gidişata ilişkin olarak kaleme aldığı yazısında, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın "ekonomik kurtuluş savaşı" açıklamasına atıfta bulunarak, "Yeni ekonomik model en geç 1 yıl içinde sonuç vermezse büyük ihtimalle AK Parti sandıktan yenilgiyle çıkacaktır. Üstelik muhalefetin kimi aday göstereceğinin veya adayın sağdan olup olmamasının da fazla bir önemi kalmayacaktır..." yorumunu yaptı.
Par, "Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük bir risk alıyor" başlıklı yazısında, iktidarın faizleri düşürerek kuru yükseltmek istediğini, bu yolla ihracatı artırıp ithalatı azaltmak istediğini, böylece kurun ve enflasyonun kendiliğinden düşmesinin beklendiğini söyledi.
Par, "ekonomik kurtuluş savaşı" ifadesine atıfta bulunarak iktidarın bu yeni ekonomik modelini milliyetçi-muhafazakâr ideoloji ile bütünleştirmeye çalıştığını dile getirdi.
Par, yazısında şu ifadeleri kullandı:
"Bu süreç sadece dar gelirliyi değil orta ve üst sınıfları da ciddi manada etkileyecek. Geçim sıkıntısı yaşamayanlar da mutsuzlaşacak. Yurt dışına seyahatin imkânsızlaşacağı, tüketimin ciddi oranda azalacağı, tedirginliğin zirve yapacağı ve içimize kapanacağımız bir süreçten söz ediyoruz.
Seçime 1.5 yıl var. Erdoğan siyasi hayatının en büyük risklerinden birini aldı. Şimdilik çekirdek tabanı 'Sana inanmak istiyoruz ama ya tutmazsa Reis?' endişesi içinde olacakları gözlüyor.
Yeni ekonomik model en geç 1 yıl içinde sonuç vermezse büyük ihtimalle AK Parti sandıktan yenilgiyle çıkacaktır. Üstelik muhalefetin kimi aday göstereceğinin veya adayın sağdan olup olmamasının da fazla bir önemi kalmayacaktır..."
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