HaberTürk yazarı Kübra Par: Madem 'geçici sığınmacı' olmalarını gerektiren şartlar ortadan kalktı, artık gönüllü değil zorunlu geri dönüş şart koşulmalı

HaberTürk yazarı Kübra Par, "sayıları her yıl katlanarak artan sığınmacıların Türkiye için ciddi bir problem olduğunu" söylerken, "Ülke sosyolojisini negatif anlamda etkileyen çok ciddi bir problem ile yüz yüzeyiz ve bunun ırkçılık ile bir ilgisi yok" dedi.

Par, bugünkü yazısında "Adına ‘geçici sığınmacılar’ dedik ama 10 yılı aşan geçici sığınmacılık olabilir mi? Milyonlarca geçici sığınmacı dünyanın neresinde herhangi bir sınırlama olmaksızın ülkenin her yerine yerleşip kalıcı yerleşikler haline getirilmiştir?" diye sordu.

Par, şu ifadeleri kullandı:

"Dönecekleri kabul edildiği için sınıra yakın sığınma merkezlerinde ikamete tabi tutulmaları gerekirken 'Kamplar masraflı oluyor kendilerini geçindirsinler' diyerek ülke geneline yayılmalarını sağlamak ne derece mantıklıydı?

Şimdi sadece ‘gönüllü’ geri dönüşten bahsediliyor olmasına da itirazım var açıkçası. Vize süreniz dolduğunda, oturum izniniz bittiğinde hangi ülke gönlünüze göre davranmanızı kabul eder?

Suriye’deki savaşın sonuna gelindi. Bakın Anayasa Mahkemesi, 'Ülkemizde savaş var. Bizi geri gönderirseniz kötü muameleye maruz kalırız' diyerek bireysel başvuruda bulunan Suriyelilerle ilgili kararını verdi. Mahkeme, 'Kötü muamele göreceklerine dair delil yok' dedi.

Madem kötü muamele göreceklerine dair delil yok, madem geçici sığınmacı olmalarını gerektiren şartlar ortadan kalktı, artık gönüllü değil zorunlu geri dönüş şart koşulmalı. Bunun için de belli bir zaman takvimi açıklanarak ağır mağduriyetlerin önüne geçilmeli."