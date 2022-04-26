HaberTürk yazarı Kübra Par: Gezi davasında siyasi intikam için hukuk araç kılınıyor

HaberTürk yazarı Kübra Par, Gezi Davası'nda mahkemenin iş insanı Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis; Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay ve Yiğit Ali Emekçi'ye 18’er yıl hapis cezası verilmesi ve tutuklanmalarına ilişkin olarak, "Siyasi intikam için hukuk sadece araç kılınıyor" dedi.

Par, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Oysa aynı dava 2020 yılında görülmüş ve beraat ile sonuçlanmıştı. Siyaseten birilerinin hoşuna gitmeyince tekrar ısıtıldı. Olmayan deliller üzerinden ceza yağdırıldı. Bu tabloya sevinenler dahi kararın hukuki değil siyasi olduğunu biliyor. Siyasi intikam için hukuk sadece araç kılınıyor. Yargının siyasetin emrinde olduğu ya da siyasetin sadece isteklerine değil ayrıca niyetlerine de hizmet sunduğu bir ülkede hukukun üstünlüğünden söz edilemez.

Tıpkı Balyoz ve Ergenekon gibi bu davanın da en sonunda beraat ile sonuçlanması kaçınılmaz.

Keşke adaletin yerini bulması için siyasette rüzgârın değişmesine mecbur olmasaydık."

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