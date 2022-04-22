HaberTürk yazarı Kübra Par'dan Kılıçdaroğlu'na: Oxford’da politik ekonomi üzerine panel konuşması yapmıyorsunuz Kemal Bey...

HaberTürk yazarı Kübra Par, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrikleri kesilmesi sonrası yaptığı açıklamanın dilini eleştirdi. "Oxford’da politik ekonomi üzerine panel konuşması yapmıyorsunuz Kemal Bey..." diyen Par, Kılıçdaroğlu'nun sade cümleler kurması gerektiğini söyledi.

Kübra Par, Kılıçdaroğlu'nun eyleminin, faturasını ödemekte güçlük çeken milyonlarca kişi için anlamlı olabileceğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Siyaset halkla hemhal olabilme becerisidir. Bir siyasetçinin lüks lambasının ışığıyla aydınlanmaya çalıştığı hallerine kimse kayıtsız kalmaz. Yeter ki samimi olsun…

Fakat takıldığım bir nokta var. Kılıçdaroğlu bu kadar halkçı bir eylemi neden entelektüelize etme ihtiyacı hissetti ki? Dün akşam 21:00’de yaptığı açıklamada, yüksek faturalara canı sıkılan milyonlarca kişinin doğrudan bağ kurabileceği sade birkaç cümle kurmak yerine adeta Polanyi’nin “Büyük Dönüşüm"ünü seslendirdi.

'Neoliberalizm artık can çekişiyor. Sıradan insanların öfkesine yenilmek üzere neoliberalizm. İmkansız görünen düşüncelerin zamanı gelmiştir. Devletler insanların temel ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdür' gibi cümleler kurdu. Oxford’da politik ekonomi üzerine panel konuşması yapmıyorsunuz Kemal Bey… Anlattıklarınız özünde doğru olabilir. Pandemi sonrası dünyanın düzenine dair uluslararası analizlerin ruhunu yansıtıyor olabilir. Fakat bırakın böyle konuşmaları siyaset bilimciler yapsın. Danışmanlarınız önünüze bu tür metinler koyduğunda çizin o fiyakalı cümlelerin üstünü. Siz meseleyi faturasını ödeyemediği için bir kaldırımda sabahlayacak çiçekçinin anlayacağı dilden anlatın."

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TIKLAYIN - Kılıçdaroğlu, elektriği kesilen evinden lüks lambasıyla seslendi: Kimse merak etmesin karanlıkları aydınlığa çıkaracağız!