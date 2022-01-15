HaberTürk yazarı Karaca: Nasıl oluyor da bir gencin intiharıyla cemaatler tarikatler lağvedilsin gibi yaftalar asılabiliyor?

HaberTürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, ailesinin zoruyla kaldığı cemaat yurdundaki baskılar ve gelecek kaygısı nedeniyle yaşamına son veren üniversite öğrencisi Enes Kara iile ilgili tartışamları değerlendirdi.

“Devlete karşı nasıl sivil toplum savunuluyorsa, sivil toplumun bir bölümünü kendisi için ayıran dini örgütlenmelere karşı da bireyin gözetilmesi lüzum ediyor. İş ki bu gözetim günün sonunda sivil toplumu ‘kamulaştırmaya’ varmasın. Kapatalım, kıralım dökelimci tayfa neredeyse bunu öneriyor” diyen Karaca, konuya ilişkin görüşlerini şöyle aktardı:

“Enes’in ailesine ‘Ehliyeti ellerinden alınsın’ yollu sert ifadelerle yüklenilmesini doğru bulmuyorum. Kuran kurslarına ‘orta çağ’ ifadeleriyle yürüyenlerin din ve vicdan hürriyetini kabul ettiklerine inanmıyorum.

Seküler ailelerin de çocukları intihar edebiliyor arkadaşlar. Seküler aileler de ‘Ben Menzil’e katılacağım’ diyen bir evlatları olduğunda buna sıcak bakmıyor. Cem Gariboğlu, Münevver Karabulut’u vahşice öldürdüğünde kimsenin aklına ‘Bu seküler eğitim düzeni işte gençleri sadist katil yapıyor’ diye düşünmek geldi mi? Geldiyse bile dile dökülmemiştir. Nasıl oluyor da bir gencin intiharıyla cemaatler tarikatler lağvedilsin gibi yaftalar asılabiliyor?

Tamam iktidar bloku dini ucuzlattı da, bazılarının kafasındaki din algısı hiçbir zaman ‘qualified’ olmadı, o yüzden numara yapmayalım.”

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