HaberTürk yazarı Karaca, Babacan'ın sözlerini hatırlattı: Millet İttifakı'nın lokomotif partileri, bu ‘teminat’ vaatlerinden ne anlamaları gerektiğini anlamışlar mıdır bilmem

HaberTürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "Neredeyse her millî bayramımızda Türkiye’nin dindar insanları adeta bir sınava çekiliyor" sözlerini hatırlatarak, "Millet İttifakının lokomotif partileri ve 'Valsli etkinlik yaptık, nihayet medeniyet gelecek oh' cakalarıyla henüz ağzını bile açmamış muhafazakar kitleleri daha ilk dakikada azarlamaya girişen ‘trend setter’ları, bu ‘teminat’ vaadterinden ne anlamaları gerektiğini anlamışlar mıdır bilmem" dedi.

Karaca, İstanbul, Sultanbeyli programındaki izlenimlerini aktarırken, "Sultanbeyli, İstanbul’da ‘AK Parti’nin kalesi’ pozisyonunda olan bir ilçe. Deva Partisi’nin saha çalışmaları için start verdiği yer, böyle bir yer. Esnaf ziyareti yapan Babacan’ı takip ederken, insanların Babacan’a yaklaşırken olumsuz bir yargılarının olmadığını gördüm. Deva’yı bilmiyor olabilirler ama Babacan’ı biliyorlar ve negatif bir tepkisellik içine girmiyorlar. Hatta tam tersi" yorumunu yaptı.

Karaca, "Girdiğimiz hemen her dükkanda, mağazada insanlar kameraya alındıklarının farkında olmalarına rağmen ekonomiden, maliyetlerin yükselişinden ama bu maliyetleri ürün satış fiyatına yansıtırlarsa müşterinin tamamen elini ayağını çekeceğini bildikleri için sıkışmış olduklarından şikayet ediyorlar. Açıkça. Cep telefonu satan bir baba oğulun şikayetlerinde kuşak farkı kendisini alenen ortaya koyuyor. Sultanbeyli’nin ortasında genç adam 'Özgür olabilecek miyiz Ali Bey?' diye soruyor" ifadelerini kullandı.

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