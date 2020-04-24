HaberTürk yazarı Karaca: Maske konusunda halen ‘yokluk’ çeken bir ülke olmamıza rağmen başka ülkelere yüzbinlerce maske hibe edilmesini doğru bulmuyorum

HaberTürk gazetesi yazarı Nihal Bengisu Karaca, Türkiye'de vatandaşların, özel klinik ve hastanelerde maske tedariki sıkıntısının devam ederken Türkiye'nin diğer ülkelere maske hibe etmesi kararını doğru bulmadığını belirtti.

Karaca bugünkü yazısında, "Türkiye ise topluma sorulmadan tek taraflı bir kararla alınan ‘tartışmalı’ kararıyla pandemide zarar gören pek çok ülkeye yardım etti. Maske konusunda vatandaşıyla/ özel klinik ve hastaneleriyle halen ‘yokluk’ çeken bir ülke olmamıza rağmen İtalya’ya, İspanya’ya, Sırbistan’a tek taraflı bir kararla yüzbinlerce maske hibe edilmesini doğru bulmuyorum. Ancak bu süreçte tam 104 ülke Türkiye’yi yardım istenecek bir kapı olarak gördü ve Türkiye Yemen’de sağlık çalışanlarının eğitilmesinden Sudan’a 3D yazıcı bağışlanmasına, Romanya’da sağlık ocağını yenilemekten Gazze’ye hastane hibe etmeye varana dek Doğulu Batılı demeden pek çok ihtiyaç sahibi ülkeye insani diplomasinin en billur örneğini gösterdi." düşüncesini dile getirdi.

Karaca, "Açık söyleyeyim ben de zaman zaman bunun Koronavirüs temalı 'Bakın biz iyi partneriz' gösterisi olduğunu düşündüm. 'Ayranı yok içmeye…' diye başlayan nahoş betimlemeyi hatırlamadan edemedim. Lakin hoşumuza gitsin ya da gitmesin bunun uluslararası sistemde ve pek sevmediğim bir ibare olsa da ‘Büyük Resim’de bir karşılığı olduğunu, Türkiye’ye Osmanlı’dan miras olan ‘kara gün dostu’ algısını canlandırarak itibar kazandırdığını inkar edemeyiz: Türkiye ‘küresel dayanışma’ sınavından da başarı ile çıktı. Bunu telaffuz etmek o kadar zor olmamalı. Aksaklıklar, yanlışlıklar, hatalar yok mu? Elbette var. Sözgelimi bir doktor eşi olmama rağmen ben bile hâlâ maskeye erişim sağlayamadıysam, burada bir sorun var demektir. Bazı diş klinikleri maske çok pahalı olduğu için işyerlerinde hizmet veremiyorsa sorun var demektir. Bazı özel hastaneler koruyucu giysi ve tulumlara kolaylıkla ulaşamıyorsa, fiyatlarından dolayı edinemiyorlarsa sorun var demektir. Bazı özel hastane doktorları covid19 olduklarında diğerleri gibi devlet tarafından tahsis edilen otellerde kalamıyor, kimi arabasında yatmak zorunda kalıyorsa sorun var demektir." ifadesini kullandı.

Karaca yazısında şunları kaydetti:

"Ancak bütün bunlardan önce yukarıda uzun uzun anlattığım gibi yapmak lazım: Önce açık yüreklilikle Türkiye’yi refah seviyesi ve insani gelişmişlik endeksi yüksek diğer ülkelerle mukayese edelim ve Türkiye’nin salgın yönetiminde olabilecek azami şeffaflıkla ve maksimum efor sarf ederek başarılı bir kapasite yönetimi gerçekleştirdiğini kabul edelim."

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