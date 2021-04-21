HaberTürk yazarı Karaca: Hazine ve Maliye Bakanı bile Merkez Bankası'nın verileri yayınlamasının faydalı olduğunu söylerken afiş sökmeye devam edemezsiniz

HaberTürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, "Hazine ve Maliye Bakanı bile Merkez Bankası'nın verileri yayınlamasının faydalı olduğunu söylerken, "128 milyar dolar nerede?" yazan pankartların hükümetin talimatlarıyla indirilmesi son derece anlamsız. Dahası açıkça ifade özgürlüğünün engellenmesi. Ayrıca sadece bir özgürlüğün engellenmesi olmuyor, kiralanmış billboardlardaki materyale el koyarak, bedeli ödenmiş bir kullanım hakkını da gasp etmiş oluyorsunuz" dedi.

Karaca, yazısına şöyle devam etti:

"Mudanya, Aydın, Söke’de afişler kiralanan billboardlardan kaldırıldı. İstanbul’da ise parti binasına asılmış afişten dolayı savcılık soruşturma açtı. Savcıya göre bu soru, cumhurbaşkanına hakaret suçu içeriyordu. Ne yapacak şimdi savcı? '128 milyar dolar nerede?' sorusunu cumhurbaşkanına hakaret olarak görüyor ise, Lütfi Elvan’ın 'Bir açıklama yapmak iyi olur' ifadesini alıp “Hakaret suçunu işlememekle beraber işleyenlerle ‘iltisak’ halinde…' türü bir zihin çarpılmasına ekleyip başka bir suçlamaya mı dönüştürecek? Yaparsa çok saçma, yapmazsa çok tutarsız olmayacak mı? İşte böyle, yanlış yanlışa bağlanarak gidiyor."