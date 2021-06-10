HaberTürk yazarı Karaca: AKP yeniden AK Parti olmak istiyorsa...

HaberTürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, "AK Parti'nin artık AKP olduğunu" söyleyerek, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları konusunda muhalefetin verdiği araştırma komisyonu önergesini hatırlattı ve "Aklanmanın yolu, AKP’nin bir araştırma komisyonu talep etmesi ve o komisyonun bağımsız savcılardan oluşan bir heyetle iddiaları incelemesi. Değil bu yöndeki soru önergelerini reddetmek, bu teklifi yapan bizzat AKP olsaydı şu an toplum başka bir noktada olurdu. Ama yapılmadı" dedi.

Karaca, "AKP olarak anılmasında hiçbir sakınca kalmamış olan parti yeniden AK Parti olmak istiyorsa, üretimden hizmete kadar idare ve sorunları çözme ediminin merkezinin Külliye değil hukuk devletinin doğal mekanizmaları olduğunu hatırlayacak ve hatırlatacak bir çalışma içine girmeli. Ve yukarıda da dediğim gibi, meseleyi muhalefete bırakmadan, bizzat ele alarak Meclis'te araştırma komisyonu kurulmasını kendisi teklif etmeli. Araştırma bağımsız yargı mensupları tarafından tahkik edilmeli" ifadesini kullandı.

Karaca, "Marmara Denizi’nin mahvolduğunu anlamak için müsilajın, o dışkıya benzeyen deniz salyasının suyun yüzeyini kapladığını çıplak gözle görmeleri gerekti. Anlayana, son dönem ortaya saçılan iddialar da siyasetin müsilajıdır. Tıpkı deniz gibi, siyasetin de biraz daha rant ve menfaat için torba torba salya akıtan, bulundukları partiyi bataklığa çeviren adamlardan ve zihniyetlerinden kurtarılması lazım. Siz yapmazsanız başkaları yapar" düşüncesini dile getirdi.

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