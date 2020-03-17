T24 LogoT24 Logo
Medya

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı: İşsizlik Fonu'nu devreye sokun, gerekirse dibine kadar dağıtın, o paralar kara gün için

17 Mart 2020 09:08

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Koronavirüs'ün sadece insanları değil ekonomileri de vurduğunu ve pek çok kişinin işsiz kalacağını belirterek, "Bu insanlara bir nefes aldıracak, bu salgın sırasında aşlarını kaynattıracak bir para devletin elinde mevcut. Üstelik bu para onların parası, garsonun, tezgahtarın, temizlik görevlisinin... O paranın adı “İşsizlik Fonu”. Sokun o fonu devreye. Gerekirse dibine kadar dağıtın. Bugün kara gün. O paralar kara gün için." diye yazdı.

Altaylı, ABD ve Avrupa'da peş peşe ekonomik paketlerin açıklandığını vurguladığı yazısında, Türkiye'dre ise henüz bir paketin açıklanmadığını söyledi.

Yazının tamamı için tıklayın...

ETİKETLER

İşsizlik fonuFatih AltaylıKoronavirüsekonomik paket
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24