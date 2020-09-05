HaberTürk yazarı Fatih Altaylı'dan Sağlık Bakanı Koca'ya çağrı: Sağlık çalışanlarına kollarını açması, üzerine düşeni yapması lazım!

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, yeni tip Koronavirüs salgınıyla mücadelede büyük bir yere sahip sağlık çalışanları için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrıda bulundu. Altaylı, "Sayın Bakan’ın da aylardır süren çabalarına minnettarız ama onun da Bakan olarak sağlık çalışanlarına kollarını açması ve sağlık gemisini lafla yürütmemesi, üzerine düşeni yapması lazım" dedi.

Altaylı bugünkü yazısında şunları kaydetti:

Sağlık çalışanlarının, özellikle pandemi ile mücadelede doğrudan çalışanların birçok sıkıntısı var.

Mesela aile hekimlerinin pandemi olmaları halinde maaşlarında bu sabaha kadar kesinti yapılıyordu. Bunda en küçük bir adalet var mı? Pek çok hekim hastalarından kaptığı COVİD nedeniyle hastalanır, onlarcası bu nedenle hayatını kaybederken, COVİD 19 meslek hastalığı sayılmıyor. Bu makul mü, insani mi?

AK Partili sağlık bakanlarının getirdiği en büyük saçmalık olan “sayısal performans kriteri” yani gün içinde baktığın hasta sayısına bağlı olarak hekimin değerlendirilmesi zırvalığı, pandemi tedavisi sırasında hastaları kurtarmak için uğrayan hekimlerin maddi olarak büyük kayıplara uğramasına neden oluyor?

Bu hak mı? Bu listeyi daha çok uzatırım ama meselenin özü belli. Siz de sağlık çalışanlarına kollarınızı açın lütfen. İnsanüstü bir çaba gösteriyor olsalar da onlar da insan sonuçta!

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