HaberTürk yazarı Fatih Altaylı: 100 yıla doğru giderken bu güzelim ülkeye zarar verebilecek iki şey; cehalet ve liyakatsizliktir

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhuriyet'in 100. yılına 3 yıl kaldığını belirterek, "Dışardan ama en önemlisi içerden yıkmaya çalışmakla geçen 97 yılın sonunda biraz sallansa da, içerden vurulan darbelerle yer yer çatırdasa da ayakta. Yıkmayan her darbe güçlendiriyor. Emin olunuz ki, bu son badireden de güçlenerek çıkacağız." diye yazdı.

Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün halen saygı gördüğüne, arandığına ve özlendiğine işaret eden Fatih Altaylı, "Biliniz ki, en büyük düşmanımız ne toptur ne tüfektir ne inanç ne de inançsızlıktır. 100 yıla doğru giderken, bize, bu güzelim ülkeye zarar verebilecek olan iki şey; cehalet ve liyakatsizliktir. Bugün savaşılması gereken budur. Yarın adı bile hatırlanmayacak olanlar ve onların karalamaları değil." ifadelerini kullandı.

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