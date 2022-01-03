HaberTürk yazarı: Enflasyonu düşüremezlerse AKP'nin şu anki moral üstünlüğü bir yalancı bahar gibi gelip geçer

HaberTürk yazarı Kübra Par, AKP'nin bir süre önce gelecek seçime kaybetme olasılığı ile baktığını, yeni ekonomik modele şüpheyle yaklaştığını söyleyerek "Moralman dibe çöktükleri bir anda Cumhurbaşkanı şapkasından dolara endeksli mevduat hesabını çıkardı. Doların bir gecede 18 TL'den 13 TL'ye gerilemesi, AK Partililerin uzun zamandır beklediği bir mucizenin gerçekleşmesi gibi oldu âdeta" dedi.

Par, dövizin yeniden yükselişe geçtiğini, enflasyonun artacağını ve enerjiye yapılan zamların AKP'yi zorlayacağını söylerken "Enflasyonu düşüremezlerse şu anki moral üstünlük bir yalancı bahar gibi gelip geçer. Fakat siyaset de son tahlilde bir motivasyon meselesidir ve son 1 haftada yaşananlar AK Parti teşkilatı üzerinde âdeta elektroşok ile hayata dönüş etkisi yarattı" ifadesini kullandı.

Par, iktidarın işinin kolay olmadığını dile getirerek "Anketler muhalefet blokunun toplam oyunun Cumhur İttifakı’nın açık ara önünde olduğunu gösteriyor. Eğer ki iktidar vaat ettiği gibi ekonomiyi toparlamayı başarabilirse, 20 yıllık yıpranmaya rağmen gelecek seçim kıran kırana geçer" düşüncesini dile getirdi.

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