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Ekonomi

HaberTürk sunucusu Baki: Bugünkü asgari ücret toplantısı ertelenebilir

Sunucu Ebru Baki canlı yayında asgari ücret pazarlıklarında bugün dördüncüsünün gerçekleştirilmesi beklenen toplantının yarına kalabileceğini duyurdu

13 Aralık 2021 12:45

HaberTürk'te Para Gündem programının sunucusu Ebru Baki, asgari ücret görüşmelerinin yarına ertelenebileceğini söyledi.
 
Asgari ücrete ilişkin devam eden pazarlıklar neticesinde 4. toplantının bugün yapılması planlanırken, 2022 asgari ücret miktarının da bugün belli olması bekleniyor.
 
Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen 3 toplantıda taraflar bir anlaşma sağlayamamıştı.
 
Sunucu Ebru Baki bugünkü yayında konuya ilişkin olarak "Asgari ücrette toplantı bugün dedik ama yarına da kalabilirmiş. Öyle bir durum söz konusu. Belki verilecek destekler konusunda bir plan görmek istiyor olabilir işveren kesimi. O çünkü net değil. Gelir vergisi, belki diğer vergilerde bir indirim söz konusu olur. Ancak öyle çünkü bu rakamlara ulaşılabilir diye tahmin ediyorum işveren açısından. Yarına kalabilir ama tabii bayram havası estirecek rakam nedir onu bilmiyorum." ifadelerini kullandı.
 
Ebru BakiAsgari ücrettoplantı
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