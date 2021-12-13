HaberTürk sunucusu Baki: Bugünkü asgari ücret toplantısı ertelenebilir

HaberTürk'te Para Gündem programının sunucusu Ebru Baki, asgari ücret görüşmelerinin yarına ertelenebileceğini söyledi.

Asgari ücrete ilişkin devam eden pazarlıklar neticesinde 4. toplantının bugün yapılması planlanırken, 2022 asgari ücret miktarının da bugün belli olması bekleniyor.

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen 3 toplantıda taraflar bir anlaşma sağlayamamıştı.

Sunucu Ebru Baki bugünkü yayında konuya ilişkin olarak "Asgari ücrette toplantı bugün dedik ama yarına da kalabilirmiş. Öyle bir durum söz konusu. Belki verilecek destekler konusunda bir plan görmek istiyor olabilir işveren kesimi. O çünkü net değil. Gelir vergisi, belki diğer vergilerde bir indirim söz konusu olur. Ancak öyle çünkü bu rakamlara ulaşılabilir diye tahmin ediyorum işveren açısından. Yarına kalabilir ama tabii bayram havası estirecek rakam nedir onu bilmiyorum." ifadelerini kullandı.