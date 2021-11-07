HaberTürk: İyi Parti, Lütfü Türkkan'ın yerine yeni Grup Başkanvekili seçecek

HaberTürk, İyi Parti grubu yarın, Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın yerine yeni Grup Başkanvekili seçmek üzere toplanacağını duyurdu.

HaberTürk’ün haberinde, “İyi Parti grubu ise yarın toplanarak Lütfü Türkkan'ın yerine yeni Grup Başkanvekili seçecek. Toplantı saat 14.00'te başlayacak. Türkkan'ın görevine devam etmesinin uygun olmayacağını, bunun partiye yük getireceğini belirterek dün istifasını sunduğu öğrenildi.” ifadesi kullanıldı.

Ne olmuştu?

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de şehit yakını olduğunu iddia eden bir kişiye ettiği küfrü kabul ederek Meral Akşener başta olmak üzere tüm kadınlardan ve herkesten özür diledi.

TIKLAYIN | İyi Partili Lütfü Türkkan, vatandaşa ettiği küfrü kabul etti, özür diledi