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Yaşam

Haber olabilmek için kendini aslanların önüne attı

Yaklaşık yarım saat süren ölüm kalım savaşı sonucu 45 yaşındaki polis vücuduna aldığı ağır darbeler sonucu acilen hastaneye kaldırıldı

08 Aralık 2014 17:57

İspanya'nın Barcelona kentinde bulunan hayvanat bahçesine gelen 45 yaşındaki bir kişi haber olabilmek adına yüzlerce ziyaretcinin önünde kendisini aslanların bulunduğu bölüme attı.
Kafesleri açık bulunan aslanlar ilk önce olayı anlamadı ancak polis olduğu belirlenen Justo adlı bu kişi bu kez de aslanları tahrik ederek onları kızdırmaya başladı.

CNN Türk'te yer alan habere göre, bu durum karşısında harekete geçen 3 aslan İspanyol polise saldırmaya başladı. Olayı büyük şaşkınlıkla izleyen hayvanat bahçesindeki ziyaretçiler ise aslanlara taş atarak onları uzaklaştırmaya çalıştırdılar.

Yetkililer ise acilen itfayiyeyi çağırarak aslanlara tazikli su sıkılmasını istedi. Yaklaşık yarım saat süren ölüm kalım savaşı sonucu 45 yaşındaki polis vücuduna aldığı ağır darbeler sonucu acilen hastaneye kaldırıldı.

Akli dengesi yerinde olduğu belirlenen polisin durumunun ağır olduğu belirtiliyor. Justo'nun daha öncede Barcelona'da gerçekleşen kürtaj karşıtı eylemlere katıldığı ve  Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimleri protesto ettiği için ise gözaltına alındığı açıklandı.

İspanyol basını adı geçen İspanyol polisine “Şehir Rambosu" adını verdi.

 

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