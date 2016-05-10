'Haber Nöbeti' veda etti: Gerçeğin peşinde, meslektaşlarımızın yanındayız

İMC TV muhabiri Refik Tekin’in Cizre’de haber takibi yaptığı sırada güvenlik güçleri tarafından vurulmasından sonra ortaya çıkan ve 8 hafta boyunca 68 gazetecinin katıldığı ‘Haber Nöbeti’, sona erdi. Sokağa çıkma yasaklarının devam ettiği bölgelerdeki gazetecilerle dayanışma amacıyla kurulan Haber Nöbeti, 29 Mart’ta Beritan Canözer’in Diyarbakır’daki duruşmasında tahliye kararının çıkmasıyla fiili olarak sona ermişti.

Agos’un haberine göre, Haber Nöbeti Koordinasyon Ekibi, dün yazılı bir açıklama yaparak, hedefledikleri görevi tamamladıklarını belirtti; nöbetin yerini yeni dinamiklere bırakacağını vurgulayarak veda etti.

Çatışma bölgelerinde haber üreten meslektaşlarıyla dayanışma amacıyla gazetecilerin ürettiği 300’e yakın haber ve makale, Haber Nöbeti’nin internet sitesinde okuyucuya ulaşmaya devam edecek.

Haber Nöbeti ekibi de “Biz gerçeğin peşindeki gazeteciler olarak, üzerimize düşen büyük sorumluluğun gereğini yerine getirebilmek için, küçük de olsa bir şeyler yapmaya devam edeceğiz” diyor.

Haber Nöbeti Koordinasyon Ekibi’nin veda açıklamasının tamamı şöyle:

"Şubat’ın ilk haftası başlatıp 8 hafta sürdürdüğümüz Haber Nöbeti’nin finalini, 29 Mart’ta Beritan Canözer’in Diyarbakır’daki duruşmasına kitlesel katılım ve onun tahliye haberiyle yaptık.

Beritan’ın duruşmasının ardından, nöbetin koordinasyon ekibi olarak enine boyuna bir değerlendirme sürecine giriştik ve önümüze koyduğumuz görevi tamamladığımız ve bu nedenle Haber Nöbeti’ni bitirme kararı almamız gerektiği sonucuna vardık.

Haber Nöbeti artık yerini, biriktirdiği moral ve tecrübenin üzerine açılabilecek yeni sayfalara, oluşabilecek yeni dinamiklere bırakıyor.

Biz bu yola, “Gerçeğin peşinde, meslektaşlarımızın yanındayız” diyen bir grup gazeteci olarak çıktık. Büyüdük, genişledik ve İstanbul, Ankara ve İzmir’den 68 gazeteci, çatışma bölgelerine gittik. Canı ve özgürlüğü pahasına basın özgürlüğü ve haber alma hakkı mücadelesini göğüsleyen meslektaşlarımıza sembolik olarak yalnız olmadıklarını göstermeye çalıştık. Amacımız seslerine güç katmak, becerebildiğimiz ölçüde üzerlerindeki haber karartmasını kırmak idi.

Bu amaçla onlarla iş yerlerinde mesai yaptık, birlikte sahaya çıktık, haber yapmanın yanı sıra karikatür çizdik, gazete dağıtımına çıktık, elimizin yetmediği, sokağa çıkma yasağının olduğu bölgelerdeki meslektaşlarla Twitter üzerinden söyleşi yaptık.

Haber ve izlenim, fotoğraf ve görüntülerimizi hem ağır baskılarla karşı karşıya olan yayın kuruluşlarında imzalarımızla, hem de ülke çapında mümkün olan en geniş medya yelpazesinde yayınlamaya çalıştık. Haber Nöbeti olmasa yapılmamış olacak 300’e yakın yazılı, sesli ve görüntülü haberi ve izlenim yazısını ürettik.

Bunların hepsi bloğumuzda toplandı, kayda geçti, Twitter ve Facebook hesaplarımızla sizlere ulaştı. Sosyal medya mecralarımızda ayrıca meslektaşlarımızın yüz yüze geldiği tehditleri, ne koşullarda çalıştıklarını duyurmaya çalıştık.

Bunlar neticesinde, Deutsche Welle tarafından düzenlenen Bobs En İyi Online Aktivizm Ödülleri’nde yurttaş gazeteciliği kategorisinde finale kaldık, Metin Göktepe Jüri Özel Ödülü’yle onurlandırıldık.

Geldiğimiz nokta itibariyle, Haber Nöbeti koordinasyonu ve katılımcıları kuşkusuz mesleki dayanışma, basın özgürlüğü ve haber alma hakkı mücadelesinde üzerlerine düşeni yapmaya devam edecek.

Mesleğimiz ve coğrafyamız bize bu konuda dinlenme lüksü vermiyor. Bunu bize her gün hatırlatıyorlar. Bu aşamada yaptığımız, yeni bir enerji ve bir aradalıkların ortaya çıkabilmesi için işlevini tamamlayan bir süreci kapatmak.

Bloğumuzda 8 hafta ve sonrasında biriken eşsiz malzeme arşiv olarak bir kenarda sizlerin erişimine açık şekilde duracak.

Sosyal medya hesaplarımızı ise ileride makul kullanım önerileri ortaya çıkabileceği düşüncesiyle deyim yerindeyse uykuya yatırmayı kararlaştırdık.

Biz gerçeğin peşindeki gazeteciler olarak, üzerimize düşen büyük sorumluluğun gereğini yerine getirebilmek için, küçük de olsa bir şeyler yapmaya devam edeceğiz.

Siz okuyucularımızdan ve takipçilerimizden de beklediğimiz, gerçeğin peşini bırakmamanız.

Dayanışmayla!"