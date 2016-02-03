Haber Nöbeti tutan gazeteciler Diyarbakır'dan bildirmeye başladı

Güneydoğu'da çalışan gazetecilerle dayanışmak ve haber nöbetine katılan ve aralarında Haberdar yazarı Celal Başlangıç, Cumhuriyet'ten Ayşe Yıldırım, Diken'den Tunca Öğreten, Evrensel'den Ceren Sözeri ve Özgür Düşünce gazetesinden Ergün Babahan’ın da bulunduğu gazeteciler Diyarbakır'da sokağa çıkma yasaklarının bulunduğu yerlerden bildirmeye başladı.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, gazetecilere açıklamalarda bulunan Başlangıç, amaçlarının bölgede çalışan gazetecilerin seslerine ses katmak olduğunu söyledi. Başlangıç, “En tehlikeli olan zalimin topu ve mermisi, silah ve kurşun değildir. Aslında zalimin elindeki dev propaganda makinalarıdır. Siz burada yeteri kadar her şeyi yansıtıyorsunuz. Ama bazen batının o sağır duvarlarından geri dönüyor. Amacımız daha yeni kanallar açmak. Buradaki arkadaşlarla birlik olmak. Seslerine ses katmak. Yapacak haberleri daha çok yere yaygınlaştırmak, yeni kanallar açmaktır. Basın özgürlüğü, halkın haber alma özgürlüğüdür.” şeklinde konuştu.

Özgür Düşünce gazetesinden Ergün Babahan da Türkiye’de en çok Kürt gazetecinin tutuklandığını söyledi. Babahan, “Bir ülkede gerçeğin sesi kısılınca, sadece o gerçeklerden sıkıntı çeken insanlar değil bütün ülke bedel ödüyor. Bugün Türkiye’de gerçeğin sesinin kısılmasının korkunç bir iç savaşa doğru bizi götürdüğünü fark ediyorsunuz. Saray’ın medyası ve gazetesi tamamen yalan, iftira, kişilik suikastı üzerine kurulu bir yayıncılık yapıyor. Bu açıdan 1930’lu Almanya’sının çok benzeri bir ortam var. Sizler gerçekten çok ağır koşullar altında görev yapıyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

Haberdar'ın haberine göre, Haber Nöbeti'ndeki gazeteciler Cizre'de vurulan İMC TV kameramanı Refik Tekin'i ziyaret etti.

Diyarbakır Sümer Park’ta çocuklarının cenazelerini alamayan açlık grevindeki anneleri ziyaret etti. Gazeteciler annelerin taleplerini dinledi.