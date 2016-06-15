Haber Nöbeti, Günter Wallraff ödülünü Özgür Gazeteciler Cemiyeti'ne verecek

Haber Nöbeti Koordinasyonu, Günter Wallraff Eleştirel Gazetecilik Ödülünden aldığı 5 bin avroyu Özgür Gazeteciler Cemiyeti'ne vermeyi kararlaştırdı.

Haber Nöbeti Koordinasyonu, Almanya/Köln merkezli Initiative Nachrichtenaufklarung (INA) isimli medya çalışmaları merkezi tarafından Günter Wallraff Eleştirel Gazetecilik ödülüne layık görülmesinin ardından aldığı 5 bin avroluk ödülü, hasar gören binasının onarımı için Özgür Gazeteciler Cemiyeti’ne vermeyi kararlaştırdı.

Haber Nöbetinden yapılan açıklamada “INA’nın bizlere layık gördüğü ödül olan 5 bin avro tutarındaki miktar, koordinasyonun kararı ile tutuklu gazetecilerle dayanışma duygularıyla, Sur’daki çatışmalar devam ederken binası hasar gören Özgür Gazeteciler Cemiyeti’ne binanın yeniden işler hale getirilmesi konusunda katıda bulunabilmek amacıyla verilecek” dendi.

Ödülün temsili teslimi ise Özgür Gazeteciler Cemiyeti’nin her hafta Perşembe günü saat 11.00’de Diyarbakır Adliyesi önünde tutuklu gazetecilerle dayanışmak için düzenlediği “Tanıklık Günleri” kapsamında, yarın gerçekleşecek.