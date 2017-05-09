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Haber alınamayan iki kişinin cesedi bulundu

Konuyla ilgili gözaltına alınan kişi cinayeti itiraf etti

09 Mayıs 2017 02:17

Uşak'ta 2 gündür kendilerinden haber alınamayan 2 kişinin cesedi toprağa gömülmüş halde bulundu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, değişik suçlardan çok sayıda sabıkaları bulunan Osman Çıtır (38) ile Ünal Ergün'den (23) 2 gündür haber alamayan yakınları, polisi arayarak kayıp başvurusunda bulundu. 

Çalışma başlatan güvenlik güçleri, öğlen saatlerinde merkeze bağlı Yapağılar köyü yakınlarında Osman Çıtır'a ait otomobili terk edilmiş halde buldu. Bunun üzerine Çıtır ve Ergün'e ulaşmak için bölgede arama yapan ekiplere köylüler de destek verdi. Ekipler, çalışmalara katılan köylülerden Ö.S'yi, hareketlerinden şüphelenerek gözaltına aldı. 

Gözaltına alınan kişi cinayeti itiraf etti

Sorgulanmak üzere karakola götürülen Ö.S. bir süre sonra Çıtır ve Ergün'ü öldürdüğünü, daha sonra köye 2 kilometre mesafedeki bir yerde toprağa gömdüğünü itiraf etti. Cinayeti alacak verecek meselesi yüzünden işlediğini söyleyen Ö.S, Çıtır ve Ergün ile köy yakınlarında buluştuklarını bu sırada aralarında tartışma yaşandığını, cinayetleri odun ve tabancayla kullanarak işlediğini söyledi. 

İş makinesiyle çıkartıldı

Ö.S'nin itirafının ardından olay yerine gelen cumhuriyet savcısının gözetiminde arazide iş makinesiyle kazı yapıldı. Yaklaşık 2 metrelik çukurda Çıtır ve Ergün'e ait cesetler bulundu. 

Buradan çıkarılan cesetler otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bu sırada Ergün ve Çıtır'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

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