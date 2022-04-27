HaberTürk yazarı Par: AK Parti içinde olup içine sindiremese de dünkü Gezi davası kararlarını savunanlar konjonktür değiştiğinde şimdikinden çok farklı konuşacak

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Gezi davası değerlendirilmelerini eleştirilmesini köşesine taşıdı. Par, "Babacan ve Davutoğlu bu tür eleştirilerle daha uzun yıllar muhatap olacak. Bunda şaşılacak bir durum yok. Dahası 'O gün öyle, bugün böyle' demelerinde de çok şaşılacak bir durum yok." düşüncesini dile getirdi.

Par yazısında, "İktidarın parçası oldukları dönemde içlerine sinsin veya sinmesin o çerçevede konuşmak zorunda hissediyorlardı. Tıpkı bugün AK Parti içinde olup içine sindiremese de dünkü Gezi davası kararlarını savunanlar veya ses çıkarmayanlar gibi...Emin olun konjonktür değiştiğinde onlar da şimdikinden çok farklı konuşacak. Çünkü aslında pek çoğunda sabah-akşam eleştirdikleri Bülent Arınç kadar özgüven yok" ifadesini kullandı.

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