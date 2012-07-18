'Hababam Sınıfı'nın müfettişi' Ergin Orbey hayatını kaybetti

1960’lı yıllardan günümüze kadar Eskişehir’de tiyatro sanatının gelişimi adına büyük bir özveri ile çaba harcayan Türk tiyatrosunun duayen ismi Ergin Orbey hayatını kaybetti.

14 Ağustos 1936 da dünyaya gelen Ergin Orbey, konservatuar eğitiminin ardından girdiği Devlet Tiyatrolarında çok uzun yıllar oyuncu yönetmen ve idareci olarak görev yaptı. İlk olarak 1960’lı yıllarda Eskişehir’de kurulan Belediye Tiyatrosunun Genel Sanat Yönetmenliği görevine gelerek Eskişehir de tiyatro çalışmalarına başlayan büyük usta, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı oyunculuk bölümünün kuruluşunda da aktif rol oynamıştır. 27 Mart 2001 tarihinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının Kurucu Genel Sanat Yönetmenliği görevini üstlenen Ergin Orbey, Şehir Tiyatrolarının birçok repertuar oyununun da rejisörlüğünü gerçekleştirmiştir.

Yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Türk tiyatro tarihinde özel bir yere sahip olan, Devlet Tiyatroları sanatçısı ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının Kurucu Genel Sanat Yönetmeni Ergin Orbey’i son yolculuğuna uğurlamak için düzenlenecek olan tören, 19 Temmuz 2012 Perşembe günü Ankara Devlet Tiyatrosu Büyük Tiyatro Sahnesinde saat: 11.00’da gerçekleştirilecek. Büyük ustanın naşı tören sonrası Ankara Kocatepe Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka mezarlığında defnedilecek.

Mungan: Ergin Orbey 'in hatırasına saygıyla...

Murathan Mungan'ın Ergin Orbey hakkında attığı twetler:

- Devlet Tiyatrolarında birlikte çalıştığım Ergin Orbey 'in hatırasına saygıyla...

- Oğuz Atay, Sevim Burak gibi yazarlara Devlet Tiyatrolarının kapısı ilk kez Ergin Orbey'in genel müdürlüğü zamanında açıldı.

- Ergin Orbey'in Devlet Tiyatroları genel müdürü olduğu yıllarda Edebi Kurul'da Vedat Günyol, Sevda Şener, Cevat Çapan gibi adlar yer alıyordu