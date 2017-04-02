Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı: Ertem Abi, herhalde ekibi yeniden kuruyor

'Hababam Sınıfı'nda canlandırdığı 'Bacaksız' karakteriyle tanınan Tuncay Akça, rol arkadaşı Halit Akçatepe'nin cenaze töreninde konuştu. "Ekibimiz yavaş yavaş ahirete intikal ediyor. Herhalde orada rahmetli Ertem Ağabey ekibi yeniden kuruyor" diyen Akça, "Güzel bir 'Hababam Sınıfı' çekecek galiba. Ertem Eğilmez bizi sinemaya getiren kişiydi ama o ekipte Halit Ağabeyin ayrı bir yeri vardı" ifadesini kullandı.

Halit Akçatepe, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti.

Akça, şunları kaydetti:

"Ekibimiz yavaş yavaş ahirete intikal ediyor. Herhalde orada rahmetli Ertem Ağabey ekibi yeniden kuruyor. Güzel bir 'Hababam Sınıfı' çekecek galiba. Ertem Eğilmez bizi sinemaya getiren kişiydi ama o ekipte Halit Ağabeyin ayrı bir yeri vardı. Arzu Film içinde en güzel filmlerimi Halit ve Ertem ağabeylerle yaptım. Türk sinemasında güzel bir yeri olan Hababam Sınıfı 42 senedir oynuyor. Bir 42 sene daha oynayacak."