T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı: Ertem Abi, herhalde ekibi yeniden kuruyor

"Ekibimiz yavaş yavaş ahirete intikal ediyor"

02 Nisan 2017 20:26

'Hababam Sınıfı'nda canlandırdığı 'Bacaksız' karakteriyle tanınan Tuncay Akça, rol arkadaşı Halit Akçatepe'nin cenaze töreninde konuştu. "Ekibimiz yavaş yavaş ahirete intikal ediyor. Herhalde orada rahmetli Ertem Ağabey ekibi yeniden kuruyor" diyen Akça, "Güzel bir 'Hababam Sınıfı' çekecek galiba. Ertem Eğilmez bizi sinemaya getiren kişiydi ama o ekipte Halit Ağabeyin ayrı bir yeri vardı" ifadesini kullandı.

Halit Akçatepe, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. 

Akça, şunları kaydetti: 

"Ekibimiz yavaş yavaş ahirete intikal ediyor. Herhalde orada rahmetli Ertem Ağabey ekibi yeniden kuruyor. Güzel bir 'Hababam Sınıfı' çekecek galiba. Ertem Eğilmez bizi sinemaya getiren kişiydi ama o ekipte Halit Ağabeyin ayrı bir yeri vardı. Arzu Film içinde en güzel filmlerimi Halit ve Ertem ağabeylerle yaptım. Türk sinemasında güzel bir yeri olan Hababam Sınıfı 42 senedir oynuyor. Bir 42 sene daha oynayacak."

 

ETİKETLER

Hababam SınıfıGüdük NecmiBacaksızErtem Eğilmez

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24