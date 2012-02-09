-Hababam Sınıfı'nın "Mahmut Hoca"sı taburcu oldu İSTANBUL (A.A) - 09.02.2012 - Hababam Sınıfı'nın ''Mahmut Hoca''sı Münir Özkul (87), sağlık durumunun iyiye gitmesi nedeniyle taburcu oldu. Medical Park Bahçelievler Hastanesi Yoğun Bakımlar Koordinatörü Uzm. Dr. Kadir Doğruer, yaptığı açıklamada, ünlü oyuncu Özkul'un, 18 Aralık 2011 tarihinde solunum yetmezliği şikayetiyle hastaneye geldiğini anımsattı. Doğruer, şöyle devam etti: ''Münir bey, yaklaşık 1.5 ay boyunca hastanemizde yoğun bakım tedavisi gördü. Genel sağlık durumunun olumlu ilerlemesi nedeniyle kendisini taburcu ettik. Sanatçının bakımı evde sürdürülecek ve kontroller için hastanemize gelmeye devam edecek.''