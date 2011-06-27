Haaretz: Türkiye'den özür dilemek İsrail'in çıkarına

T24- İsrail'de çıkan sol eğilimli Haaretz gazetesinde, Mavi Marmara olaylarına ilişkin "Türkiye'den özür dilemek İsrail'in çıkarına" başlıklı bir makale yayımlandı.









Zvi Barel imzalı makalede, Ortadoğu kaleydoskopunun (çiçek dürbünü) 180 derece değiştiği ve ortaya yeni bir manzara çıktığı, geçen yıl ve daha yoğun olarak son haftalarda iki taraftan iyi niyetli insanların ilişkileri düzeltmeye çalıştığı belirtildi.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim zaferinden dolayı kutlamasının bu manzaraya katkıda bulunan unsurlardan biri olduğu kaydedilen makalede, Suriye'deki olayların Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin soğumasına yol açmasının da bu konuda yardımcı olduğu görüşü savunuldu.

"Türkiye'nin İHH'nin Gazze filosuna katılmamasını 'tavsiye etmesinin' bir diğer önemli adım olduğu" ifade edilen makalede, Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a "iyi dostum" diye hitap etmekten vazgeçtiği ve Suriye'nin gösteriler karşısındaki tutumunu "vahşet" olarak nitelendirdiği belirtildi.

Makalede, Türkiye'nin, komşularıyla "sıfır problem" arzusunun hızla başarısızlığa uğradığını, İran, Irak ve Suriye ile stratejik bir eksen oluşturma planının da gerçekleşmeyeceğini fark etmekte olduğu yorumu yapıldı.

Ankara'nın daha iyi bir Ortadoğu oluşturma planından geriye, Filistin'deki iç çatışma meselesinin kaldığı belirtilen yazıda, Türkiye'nin son günlerde Hamas lideri Halid Meşal ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı ağırladığı, ancak Filistinli gruplar arasındaki görüş ayrılıklarının kapanmasını sağlaması yönünde bir kesinlik olmadığı kaydedildi.

Türkiye'nin hiçbir ülkenin İsrail ile ilişkilerini koparması konusunda kendisine baskı yapmasına izin vermediği belirtilen yazıda, "Türkiye'nin kaleydoskopu nasıl okuması gerektiğini bildiği ve kendisini doğru tarafta konumlandırdığı" belirtildi.

Makalede, Türkiye ile ilgili olarak yeni bir girişim başlatmanın ve "kırık parçaları toplamanın" en doğru zamanının söz konusu olduğu, Türk vatandaşlarının öldürülmesi konusunda Türkiye'den özür dilemenin İsrail için felaket olmayacağı ve özrün suçu kabul etmek anlamına gelmeyeceği görüşlerine yer verildi.