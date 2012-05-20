Haaretz: Türkiye, 'hayır' dediğinde, Obama bile 'yes sir' diyor

NATO Zirvesinin başlaması dolayısıyla tüm gözler Chicago’ya çevrilirken İsrail medyası, İsrail ’in Türkiye ’nin “vetosu” nedeniyle zirveye davet edilmediği görüşü üzerindeki ısrarını sürdürdü.

Haaretz gazetesinin tanınmış köşe yazarı ve Editoryal Kurul Üyesi Amir Oren, Türkiye ’nin, Obama Yönetimi için taşıdığı önemden yararlanarak “veto” yetkisini kullandığını savundu. Oren Türkiye için “Füze savunma sistemi altyapısına evsahipliğini yapan bölgesel bir lider, Rusya, İran, Irak ve Suriye ile komşu. Bu nedenle ‘hayır’ dediğinde Obama bile ‘yes, sir’ yanıtını veriyor” iddiasında bulundu.

Savunma ve askeri konulara ağırlık veren Amir Oren, NATO Zirvesi’nin, İsrail’in İran ’a yönelik olası bir saldırısını desteklemeyeceğine dikkat çekerken zirveye İsrail ’in davet edilmediğini de anımsattı. İsrail ’in Türkiye yüzünden davet edilmediğini öne süren Oren şu iddialarda bulundu:

“İsrail’in davet edilmemesinin nedeni, Obama yönetimi için taşıdığı önemden yararlanarak veto yetkisini kullanan Türkiye ’dir. Füze savunma sistemi altyapısına evsahipliğini yapan bölgesel bir lider, Rusya, İran, Irak ve Suriye ile komşu. Bu nedenle ‘hayır’ dediğinde Obama bile ‘yes, sir’ yanıtını veriyor.”



“Erdoğan basit bir şey istiyor: Bir özür"



Amir Oren, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ’ın İsrail’den “basit bir şey” talep ettiğini, bunun da bir “özür” olduğunu vurguladığı yazısında Erdoğan’ın, İsrail ’den “üzüntü belirten, sempati ifadeleri içeren ifadeler ya da başka diplomatik ifade” değil, özür dileme fiilinin dolambaçsız biçimde kullanmasını istediğini belirterek şu savları dile getirdi:

“Türkiye’nin İsrail ’e boykotu, iki yıl önce meydana gelen Gazze filosu olayından kaynaklanıyor. Ve bu talebin haklı olup olmadığı üzerinde durulmamalı. Erdoğan’ın, İsrail ’e, Mavi Marmara gemisinin el konulmasından önce de husumeti vardı.”

Oren, yazısında Amerikalıların İsrail ’in özür dilemesi yönündeki beklentisinin “iki yüzlülük” olduğu savunulurken de ABD’nin, Pakistan’ın, Usame Bin Ladin ve diğer başka CIA operasyonları nedeniyle Washington’a yaptığı özür talebine tepki gösterdiği kaydedildi.

Türkiye ’nin özür talebi konusunda bir formül bulunmak için yapılan çabaları anımsatan Oren, İsrail Başbakanı Binyamin Netanhayu’nun, “Türkler ve Amerikalılar ile koordinasyon içinde” iki tarafı tatmin edecek bir metin hazırlanması için talimat verdiğini, bunun üzerine bulunan ve “ İsrail ’in operasyonel hatalardan dolayı” özür dilemesini öngören formülle Savunma Bakanı Ehud Barak’ın mutabık olduğunu, Genelkurmay Başkanı Benny Gantz’ın itirazının olmadığını kaydetti.



“Türkler tutumlarını sertleştiriyor"



Ancak böyle bir adım atılması gereğine inanan Netanyahu’nun, Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman korkusu yüzünden bir şey yapılamadığını belirten Oren, şöyle devam etti:

“Türkler de tutumlarını sertleştiriyor, o kadar ki İsrail ’in, NATO’nun üst düzey tabip subayları toplantısına katılmasını bile engelliyorlar. İsrail olmayınca, Mısır ve diğer ülkeler de katılamıyor ama bu noktada onlar için bunun bir önemi yok.”

Amir Oren, yazısına, “Başlıca kaygılar, ekonomik kriz ve ev sahibinin yeniden seçilmesi olduğunda NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen’in çalışmalarını başlatmasından önce bile emin olabildiğimiz bir şey var. Bu da, bu NATO toplantısında, İsrail ’in İran’a bir baskınına destek ilan edilmeyeceği” sözleriyle son verdi.