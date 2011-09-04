Haaretz: Türkiye düşman değil, tazminat ödenmeli, ilişkiler düzeltilmeli

T24 - İsrail'in Haaretz gazetesindeki başyazıda, "Türkiye düşman değil. İsrail üzüntülerini ifade etmeli, tazminat ödemeli ve ilişkileri de düzeltmeli" denildi.



Haaretz'in bugünkü başyazısında, İsrail'in daha Palmer raporu yayımlanmadan önce üzüntülerini ifade etmesi gerektiği vurgulanarak, bunun, Türkiye'yle ilişkiler gibi stratejik önemdeki bir değerin karşılığının küçük bir bedeli olduğu belirtildi.



Mavi Marmara olayıyla ilgili Palmer raporunun "iyi niyetli" olarak nitelendirildiği başyazıda, soruşturma komisyonunun suçlamaları dengeli bir şekilde dağıtmak için büyük çaba sarf ettiği kaydedildi.



Rapordan örnekler verilen yazıda, iki ülke arasında bugün gelinen noktanın nedeninin rapor değil, filo olayının kendisi olduğu vurgulandı.



Yazıda, her iki tarafın bir yandan rapora ilişkin itirazlarını dile getirmeye hazırlandığı, bir yandan da kendi lehlerine olabilecek maddeleri ayıklamaya başladığı kaydedildi.



Bölgede ve dünyada müttefikleri sayılı olan İsrail'in, önemli bir müttefikini önemsiz bir prestije yeğlemeyip, sorumluluğu almayı reddetmemesi gerektiğinin de altı çizildi.



Başyazıda, "aceleci ve sert tepkisine rağmen Türkiye'nin İsrail'e hala mantıklı bir diplomasi şansı bıraktığı" belirtilerek, İsrail'in aslında rapor yayımlanmadan önce üzüntülerini bildirmesi, tazminat ödemesi ve ilişkileri düzeltmesi gerektiği kaydedildi.



Yazıda, "Türkiye'yle ilişkiler gibi stratejik bir değer için bu ödenecek küçük bir bedeldir" ifadesi kullanıldı.

"Netanyahu hükümeti hasar veriyor"



Gazetenin yazarlarından Şlomo Avneri de Netanyahu hükümetinin, filoya baskının İsrail'e verdiği zararı asgariye indirmek yerine, daha da alevlendirip, İsrail'e ilave stratejik hasarlar vermeyi başardığı kaydedildi.



Yorumda, "bugün Türkiye'deki hükümete ve İsrail'e yönelik izlediği politikalara karşı olanların bile, İsrail'in filo olayındaki tutumuyla ilgili eleştirileri paylaştıklarının bilindiği" ifadelerine yer verilerek, "Onların bakışı açısından biz 9 Türk vatandaşını öldürdük. O nedenle olayın siyasi yönünün ötesinde, İsrail'in gemide ölenlerin aileleri için bir tazminat fonu kuracağını açıklaması önemlidir" denildi.



Avneri yorumunda, Türkiye ile ilişkiler söz konusu olduğunda, İsrail'in uzun vadeli çıkarları bulunduğunu, bunun bir prestij veya onur meselesi üzerinden manevralar yapmaktan çok, gerçek bir politika konusu olduğunu ifade etti.



Yorumda, Türkiye'nin attığı son adımlar ışığında, çok kolay bir şey olmasa da İsrail'in doğru olanı yapması gerektiğine ihtiyaç bulunduğu kaydedildi.

"Türkiye düşman devlet değil"



Gazetenin yazarlarından Zvi Bar'el de son dönemde uluslararası toplum içinde yükselmesinin de ışığında, İsrail'e karşı planladığı eylemler için Türkiye'nin muhtemelen uluslararası destek sağlayacağını ifade etti; Suriye'deki Esad rejimine karşı sert tavrını, Libya'daki geçici hükümetle işbirliğini ve Mısır'daki devrime verdiği desteği örnek gösterdi.



NATO füze savunma sisteminin bir parçası olarak, erken radar uyarı sistemini konuşlandırması kararının bu bağlamda çok önemli olduğunun altı çizilerek, Türkiye'nin bu kararının, Batıdan Doğuya, İran'a doğru döndüğü yolundaki suçlamaların yönünü de değiştirip, "özelde Amerika ve genelde NATO ile ittifakına bağlı olduğunun sinyali" olarak değerlendirildi.



Yorumda, "Türkiye düşman devlet değildir" denilerek, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun da Ankara'nın tavırlarının Netanyahu hükümetinin uyguladığı politikaların bir sonucu olduğunu ve İsraillileri veya Yahudileri incitme niyetinin bulunmadığını vurguladığı kaydedildi.





Netanyahu: Özür dilemeyiz



BM'nin Mavi Marmara raporundan sonra ilk kez konuşan İsrail Başbakanı Netanyahu, özür dilemeyi reddetti, ancak Ankara ile ilişkileri önemsediklerini söyledi.



İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler'in Mavi Marmara raporunun yayınlanmasından sonra ilk kez konuştu.



Netanyahu, özür dilemeyi reddetti, ancak Ankara ile ilişkileri önemsediklerini söyledi.



İsrailli yetkililerse, Ankara'nın, Gazze'ye uygulanan ablukaya ilişkin Uluslararası Adalet Divanı'na yapacağı başvurudan sonuç alamayacağı görüşünde.





