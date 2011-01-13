Haaretz: İran- İsrail savaşacak

T24- İsrail gazetesi Haaretz'de yayımlanan makalelerde, geçen yıl İsrail-İran savaşı çıkmasını İsrail Genelkurmay Başkanı Gabi Aşkenazi'nin önlediği, ancak bu yıl savaş çıkma ihtimalinin yüksek olduğu yazıldı.



İsrail medyasında çıkan bir haberde, "Geçen yıl İsrail-İran savaşını Genelkurmay Başkanı Gabi Aşkenazi'nin önlediği" yazıldı. İsrail medyasına göre Savunma Bakanı Ehud Barak'ın İran'ın nükleer tesislerini vurma önerisi Aşkenazi engeline takıldı.

Haaretz gazetesinin dikkat çektiği bir başka nokta da Aşkenazi'nin koltuğu dahil, bu yıl İsrail devletinin önemli kademelerine gelecek isimlerin şahin kanattan olduğu. Yani bu yıl bir savaş olasılığı çok yüksek.

İsrail medyasına göre geçen yıl Ortadoğu'da savaşı Genelkurmay Başkanı Gabi Aşkenazi önledi.

Buna göre Savunma Bakanı Ehud Barak'ın İran'ın nükleer tesislerine saldırı teklifine Aşkenazi karşı çıktı ve bu konuda Başbakan Benyamin Netanyahu'nun da desteğini aldı.



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Aşkenazi'nin, savaşın İsrail'e sadece felaket getireceğini söylediği belirtiliyor.

Barak'ın da buna karşılık Aşkenazi'nin görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına karşı çıktığı da haberde yer alıyor.



Aşkenazi'nin yerine daha sert bir isim gelecek





Gelecek ay emekliye ayrılacak olan Aşkenazi'nin yerine gelecek isim ise İran konusunda daha sert politika yanlısı olan Yoav Galant.

Haberlere göre sadece Aşkenazi'nin yerine gelecek isim sertlik yanlısı değil. İran'ın 2015 yılına kadar atom bombası yapamayacağını ve bu nedenle askeri bir operasyon için acele edilmemesi gerektiğini belirten gizli servis Mossad'ın başkanı Meir Dagan da geçen hafta istifa etti.

Askeri istihbarat şefi geçen ay emekliye ayrılırken, Şin Bet'in yerel güvenlik şefinin görev süresi de Mayıs'ta sona eriyor.

Devletin önemli polzisyonlarındaki savaş karşıtı isimlerin görev sürelerinin ya bittiğine ya da bitmek üzere olduğuna dikkat çeken Haaretz gazetesi, yeni atanacakların Netanyahu hükümetinin savaş emirlerine karşı gelmeyebileceğine dikkat çekiyor.

Gazeteye göre 2011'de çatışma olasılığı çok yüksek.