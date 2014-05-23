Haaretz: Erdoğan'ın anti-semitizmi Türkiye’nin geneline yayılıyor

İsrail’de yayımlanan Haaretz gazetesinde yer alan bir yazıda, “Türkiye’nin Başbakanı’nın anti-semitizminin kökleri çok derinlere iniyor ve Türkiye’nin geneline yayılıyor” denildi.

Akit gazetesinin Soma’daki maden katliamı ile ilgili attığı “O patronun damadı Yahudi” başlığının ele alındığı, Haaretz gazetesinde "'Yahudi dölü: Erdoğan'ın anti-semitist takıntıları" başlığı ile, Günther Jikeli ve Kemal Silay imzası ile yayımlanan yazıda şu ifadelere yer verildi:

“Erdoğan yanlısı İslamcı bir gazete Türkiye’deki maden faciasından Yahudileri sorumlu tutması buzdağının sadece görünün ucu. Türkiye’nin Başbakanı’nın anti-semitizminin kökleri çok derinlere iniyor ve Türkiye’nin geneline yayılıyor.”

“Erdoğan’ın vatandaşlarına yönelttiği hakaretlerinden bir tanesi (‘niye kaçıyorsun, İsrail dölü’) açıkça anti-semiist bir küfürdü. Bu bir kaza değil. Aksine Erdoğan’ın Erdoğan’ın görüşlerini dair bir semptom. Uluslararası dinleyicilere sözde bağlılık gösterse de, Erdoğan’ın hükümeti anti-semitizme tolere etmekle kalmıyor, aktif olarak uyguluyor.”

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