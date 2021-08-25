Haaland'ın maliyeti Bayern Münih'e geri adım attırdı: 400 milyon euro

Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Erling Haaland için Bayern Münih devreye girdi ancak oyuncunun menajerinin talepleri, Alman devine geri adım attırdı.

Borussia Dortmund'un Norveçli golcüsü Erling Haaland, Alman ekibindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Transferde ismi sık sık büyük takımlarla geçen Haaland'ın gelecek sezon Borussia Dortmund'da devam etmesi beklenmiyor.

Alman Sport Bild gazetesi ise Bayern Münih'in Haaland için oyuncunun menajeri Mino Raiola ile temasa geçtiğini yazdı.

Habere göre; 2019'da Salzburg'dan Bayern'e katılan oyuncu için Raiola, oyuncu için yıllık 50 milyon euro istedi. Raiola buna ek olarak da 40 milyon euro menajerlik ücreti talep etti. Raiola, Dortmund'dan yılda 10 milyon euro alan Haaland'ın maaşını beş katına çıkarmak isterken; Bayern Münih, bu rakamı ödemek istemiyor.

Bayern Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Kahn, Haaland'ın takımda istemesine karşın, büyük maaş talebi karşısında transferin gerçekçi olmadığı kaydedildi.

Bayern bu şartlarda transferi kabul ederse kulübe yaklaşık 400 milyon euroluk bir yük binecek. 90 milyon euro civarındaki sözleşme fesih bedeli, beş yıl için 250 milyon euroluk oyuncu maaşı, 40 milyon euro menajerlik ücreti ve 12.5 milyon euro da danışmanlık parası masadaki rakam olarak duruyor.

Birkaç hafta önce de Chelsea'nin Norveçli golcüyü istediği ve 175 milyon euro vermeye hazır olduğunu öne sürüldü.