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Spor

Haaland imzayı attı, rekor ücret alacak!

Anlaşma sağlanırsa Haaland, Premier Lig’de en çok kazanan oyuncu konumuna gelecek

19 Nisan 2022 09:38

Borussia Dortmund'un yıldız oyuncusu Erling Haaland'ın Manchester City'ye imza attığı ve alacağı haftalık ücretin 600 bin euro olduğu iddia edildi.

Barcelona başta olmak üzere birçok Avrupa devinin peşinden koştuğu Erling Haaland, Sky Almanya ve Daily Mail’e göre Manchester City ile anlaştı.

Manchester City, Norveçli yıldız ile anlaştığı ve sözleşmesindeki 75 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödeyeceği öğrenildi.

Bunun yanı sıra Manchester City oyuncuya haftalık 600 bin euro ödeyecek. Bu anlaşma sağlanırsa Haaland, Premier Lig’de en çok kazanan oyuncu konumuna gelecek.

Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 26 maçta forma giyen Erling Haaland takımına 25 golün yanı sıra 7 asistlik katkı verdi.

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