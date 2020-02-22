Haaland atıyor, Dortmund kazanıyor

Almanya Bundesliga'nın 23. haftasında Borussia Dortmund, deplasmanda Werder Bremen'i 2-0 mağlup etti. Bu maçı da boş geçmeyen 19 yaşındaki Erling Haaland, Bundesliga'da 6. maçında 9 gole ulaştı.

Bundesliga'nın 23. haftasında Werder Bremen, Borussia Dortmund'u konuk etti. Maçı deplasman ekibi 2-0 kazandı. Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 52. dakikada DanErling Haaland-Axel Zagadou ve 66. dakikada Erling Haaland kaydetti.

Bundesliga'da çıktığı 6 maçta 9. golüne ulaşan Erling Haaland, tüm kulvarlarda Dortmund formasıyla 8 maçta 12 gol kaydetti.

Bu sonuçla Sarı-siyahlılar, 45 puana ulaştı ve maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. Ligde üst üste 5. yenilgisini alan Werder Bremen ise 17 puanla 17. basamakta yer aldı.

Bundesliga'da günün diğer sonuçları şöyle: