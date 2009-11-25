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Sağlık

'H1N1 aşısı karşıtlarına insan hayatıyla oynuyor'

Avrupalı salgın uzmanları, domuz gribi aşısına karşı çıkanlara sert tepki gösterdi.

25 Kasım 2009 02:00

T24 - Avrupalı salgın uzmanları, domuz gribi aşısına karşı çıkanlara sert tepki gösterdi. Avrupa Klinik Biyoloji ve Salgın Hastalıklar Birliği, aşı karşıtları nedeniyle aşılamanın yavaş gittiğini, bunun insan hayatını riske attığını savundu. Türkiye'de "çocuğumu domuz gribine karşı aşılatırım" diyenlerin oranının da yüzde 10 olduğu ifade edildi.

Vatan gazetesinin haberine göre domuz gribi aşısının güvenilirliğine dair kaygılar halk arasında aşılanma oranının düşük kalmasına neden olurken, Avrupalı doktorlar aşı karşıtlarına isyan etti.

İsviçre merkezli Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Salgın Hastalıklar Topluluğu, yayınladığı açıklamayla domuz gribi aşının güvensiz olduğunu savunanları “insan hayatını tehlikeye atmakla” suçladı. Dernekten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Aşı karşıtlarının yürüttüğü kampanyalar nedeniyle bazı ülkelerde aşılanma oranı kaygı verici yavaşlıkta olmuştur. Yaygın bir aşılama olmazsa salgın daha da yayılacaktır. Bu da virüsün mutasyona uğrayarak daha agresif ve ilaçlara dayanıklı hale gelmesi riskini artırıyor. Domuz gribi aşısının güvensiz olduğu iddiası tamamen bilimsellikten uzaktır. Bu aşı, diğer grip aşıları ile aynı şekilde, aynı laboratuvarlarda ve aynı üreticiler tarafından üretildi. İçindeki tek fark domuz gribi virüsünün genetik kodu. Bu tür aşıların güvenliğine ilişkin testler Avrupa İlaç Ajansı tarafından çok geniş çerçevede ve rastgele seçilmiş aşılardan alınan örneklerle yapıldı ve onaylandı. Aşı güvenli olmasa Avrupa İlaç Ajansı onay vermezdi. Bu zamana kadar görülen ateş, baş ağrısı, baş dönmesi veya alerjik reaksyionlar, beklenen yan etkilerden olup, zaten bilinen yan etkiler içindedir.”

Açıklamada, domuz gribinin Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 10 ülkede çok şiddetli şekilde yayıldığı, 17 ülkede ise tıbbi müdahalelerin yaygın halde olduğu belirtildi. Ayrıca Fransa’da aşı olurum diyenlerin oranının yüzde 20 olduğu, İngiltere’de ise iki kişiden birinin aşı olmaya sıcak baktığı da, Türkiye'deyse "çocuğumu domuz gribine karşı aşılatırım" diyenlerin oranının da yüzde 10 olduğu ifade edildi.

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