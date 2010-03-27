H. Bader Arslan'ın tahminleri AB zirvesinde karar oldu

T24 – T24'ün ekonomi yorumcularından H. Bader Arslan, piyasalara ilişkin tahminlerinin yanı sıra dünya ekonomisindeki gelişmelere ilişkin öngörüleriyle de büyük bir isabet kaydediyor.



Çarşamba günü başlayan AB Liderler Zirvesinde, krizde olan Yunanistan ekonomisi için karma bir yardım modeli önerisi ağırlık kazanmış görünüyor. Buna göre Yunanistan’ın hem IMF yardımı alması, hem de ülke bazında krediler alması fikri gündemde.



Zirveden sonra açıklama yapan Lüksemburg Başbakanı ve Euro Bölgesi Başkanı Jean-Claude Juncker ile Finlandiya Başbakanı Matti Vanhanen, Yunanistan’a karma bir yardım paketi uygulanabileceğini söylediler.



T24 yazarı H. Bader Arslan 8 Aralık 2009’da henüz Yunanistan ekonomisi resmen krize girmeden, bunalıma çok yakın olunduğu yönündeki yazısıyla başladığı Yunanistan dizisinde 17 Şubat, 4 Mart ve 8 Mart tarihli yazılarında bir yardım verilecekse bunun AB’den değil, IMF’den ve ülke bazında krediler olması gerektiğini vurgulamıştı.

İşte bu yazılardan bazı bölümler…





8 Aralık 2009



Çevremizde Riskler Yükseliyor



Son günlerde Yunanistan, Romanya, Hırvatistan, Macaristan ve Bulgaristan’ın risk primlerinde artış görülüyor. Bu ülkelerin hepsinin CDS primleri Türkiye’nin daha üzerinde. Yani bu ülkelerin tahvilleri, Türk tahvillerinden daha riskli. (Oysa, geçen hafta Fitch tarafından yükseltilmiş olsa da Türkiye’nin kredi notu hala bunlardan daha düşük)



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Dubai sorunu çevremizdeki ülkelerde ve özellikle Yunanistan’da başlayacak bir sorunun yanında daha basit kalabilir. Zira, Yunanistan’da ya da diğer Doğru Avrupa ülkelerinde yaşanacak bir sorun, Dubai’de olduğu gibi az bulaşıcı olmayacaktır.





17 Şubat 2010



Yunan Ekonomisi: Bilmeniz Gereken Her Şey



Juncker’in Yunanistan-California benzetmesi pek de yerinde sayılmaz. Birincisi Yunanistan, AB’nin bir eyaleti değil. İkincisi, eyaleti bile olsa bu konuda ‘ABD yapmazsa biz de yapmayız’ gibi bir tutumun mantığı yok. Üçüncüsü, Avrupa Birliği bu sorunu kendi içinde çözme konusunda ısrar etmekle büyük bir riske giriyor. Çünkü, sorun çözülse bile bunun AB’ye bir getirisi olamaz. Dolayısıyla, bu sorunun IMF yardımı ile ya da en azından AB’nin kurumsal kimliği dışında ama yine Avrupa ülkelerinin destekleriyle çözülmesinde fayda var.





4 Mart 2010



Yunanistan’dan Üçüncü Paket



Ben baştan beri Yunanistan’ın AB’den ziyade IMF’den yardım alması gerektiğine inanıyorum. Çünkü, Yunanistan, AB üyesi olmakla birlikte yaptıklarını Birliğe beğendirmek zorunda değil. İkincisi, AB’nin Yunanistan’a sanki bir eyaletiymiş gibi davranma ve hazırladığı paketleri beğenme ya da beğenmeme hakkı yok.



Bu sorunun IMF yardımı ile ya da en azından AB’nin kurumsal kimliği dışında ama yine Avrupa ülkelerinin destekleriyle çözülmesinde fayda var. Kaldı ki; Avrupa Birliği içinde de Yunanistan’a yardım konusunda bir görüş birliği olduğunu söylemek imkânsız.



Özellikle, Birliğin ekonomik anlamda yükünü çeken Almanya’nın bu konudaki isteksizliği dikkatten kaçmıyor. Bu nedenle Papandreu bu Cuma günü Almanya’ya gidip Merkel ile bir görüşme yapacak.





8 Mart 2010



Bir Kez Daha Yunan Krizi



Bence bu noktada kritik soru şu: AB’nin Yunanistan’a yardım etmesi, ‘Birliği’ güçlendirecek mi? Bana sorarsanız hayır etmeyecek. Bu süreç başarıyla tamamlansa bile AB bu sınavda başarısız oldu. HENÜZ açıkça söylenmiyor olsa dahi bence Yunanistan AB’den yardım istediğine pişman oldu. Olmadıysa bile olacak





