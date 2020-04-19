Gwyneth Paltrow, Oscar töreninde giydiği elbiseyi Koronavirüs yardımı için açık artırmada satıyor

Hollywood yıldızı Gwyneth Paltrow, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) yardım kampanyalarına bağışlamak üzere 2000 Oscar Ödül Töreni'nde giydiği elbiseyi açık artırmada satmaya karar verdi.

Oyuncu Paltrow, ünlülerin kendilerine ait bir hatıra eşyasını açık artırmada satarak Koronavirüs'ten ekonomik olarak etkilenen ailelere yardım yaptığı kampanyaya katıldı. Kampanya şu ana kadar 10 milyon dolar topladı.

Paltrow, kampanyaya 2000 yılında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldığı Oscar töreninde giydiği Calvin Klein imzalı gri elbisesiyle katıldı. Paltrow, seçtiği elbise için "Tam bir 90'lar sonu modeli yani tekrar moda olanlardan" dedi.